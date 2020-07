Coronavirus: confirman otras 20 muertes y ya fallecieron 2.722 infectados

El Ministerio de Salud informó esta mañana 20 nuevos muertos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.722 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 59,5 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados. En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 6.127 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer.

El total de casos confirmados en Argentina es de 148.027 (49,4% mujeres y 50,6% hombres). 1.101 (0,7%) son importados, 45.026 (30,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 76.114 (51,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Leé más | Advertencia por la suba de contagios y refuerzan la seguridad en la Provincia: las 7 noticias del día

Ayer fueron realizadas 16.218 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 609.262 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 13.426,7 muestras por millón de habitantes. Mientras tanto, el número de casos descartados hasta ayer es de 360.838 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Ayer por la tarde las autoridades confirmaron que 4.300 de los 6.127 casos corresponden a la provincia de Buenos Aires que sigue como el distrito con mayor cantidad de positivos registrados con 84.919. Luego viene la Ciudad que ayer tuvo 1.267 positivos y lleva acumulados desde el inicio de la pandemia 50.817 casos.

La situación entre ambas jurisdicciones se encuentra en un momento de tensión debido a que mientras la Provincia sigue con la intención de retrotraer a fase 1 la cuarentena por el aumento acelerado en la cantidad de contagios, en la Ciudad sostienen que la suba que ven en el territorio no hace necesario endurecer las medidas en el AMBA.

"No me gusta hablar de responsabilidad, porque responsables somos todos, me gusta hablar de aporte colaborativo, porque todos tiene situaciones particulares y personalísimas, me gusta llamar a la ciudadanía a llamar al mayor esfuerzo y a nosotros los funcionarios también, todos tenemos algo más para hacer y colaborar”, dijo hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, al ser consultado sobre las declaraciones de su par nacional, Ginés González García sobre el fracaso que representó el endurecimiento de la cuarentena debido a que no se logró disminuir el crecimiento de los casos.

Lee más | Sigue el aumento de casos de coronavirus en Argentina: se confirmaron 6.127 positivos y 114 muertos

A esa declaración de González García se sumó la del viceministro bonaerense, Nicolás Kreplak, que consideró que el motivo de quiebre en cuando a los contagios en el conurbano fue el foco que hubo en la Villa 31. “Hay un aumento de casos que vienen aumentando de forma ininterrumpida desde que se desató el brote de la Villa 31. A partir de ese lugar empezaron a salirse para otros territorios y no paramos nunca de ascender”, manifestó.