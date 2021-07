Coronavirus en Argentina: 15.077 nuevos casos y 426 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer este martes que en las últimas 24 horas se registraron 426 muertes y 15.077 nuevos contagios de COVID-19. A partir de estas cifras, el total de casos desde el inicio de la pandemia ascendió a 4.784.219 y los fallecimientos ya llegaron a los 102.381. Hasta el momento, en Argentina hay 4.643 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva.

El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 59,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 56,6%. Mientras que del total de muertes reportadas en el día de hoy, 233 pertenecen a hombres y 191 a mujeres. Las dos personas de la provincia de Buenos Aires fallecidas restantes, fueron registradas sin datos de sexo.

En Argentina, frente a la aceleración del ritmo de vacunación que ya alcanzó al 70% de los mayores de 20 años con al menos una dosis, el lunes la Provincia de Buenos Aires anunció que comienza la vacunación libre para mayores de 30 años (sin turno) y que desde este próximo lunes se amplían los aforos en establecimientos gastronómicos, gimnasios, clubes, centros comerciales o shoppings "exclusivamente para personas vacunadas con una dosis".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La ampliación del aforo para personas vacunadas, la disminución para ellas del precio de la entrada a un recital o simplemente el acceso exclusivo, son medidas que se tomaron en varios países para incentivar la inoculación contra el coronavirus. Este movimiento fue aprobado por diversos especialistas, quienes recordaron que igualmente la población vacunada debe continuar con los cuidados porque pueden contagiar y contagiarse.



Por ejemplo, la médica infectóloga Leda Guzzi resaltó que éstas "son estrategias que se pueden implementar dado el semáforo epidemiológico de este momento (con casos, hospitalizaciones y fallecimientos a la baja) y con casi el 50% de la población total vacunada con al menos una dosis" e indicó que este tipo de medidas "vienen funcionando muy bien en otros países como estrategia para motivar la vacunación".

Guzzi es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y resaltó que esta estrategia está pensada para las poblaciones más jóvenes que en ocasiones se sienten al margen del problema de la Covid-19". "Por supuesto que no esto no significa que se deban abandonar los cuidados -continuó la infectóloga- sabemos que las vacunas reducen significativamente el riesgo de infección sintomática, pero no lo eliminan, sobre todo en el contexto de las nuevas variantes".

Otro de los beneficios de este tipo de medidas tiene que ver con la reducción del impacto económico de la pandemia: "Además de incentivar la vacunación, aumentar unos puntos el porcentaje del aforo actual es una medida que mejora bastante la ecuación económica, sin aumentar proporcionalmente los riesgos", indicó el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga.

Por otra parte, este martes el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, confirmó que las vacunas de Moderna serán aplicadas a menores de edad una vez que sean autorizadas por los entes reguladores. Cabe remarcar que el viernes pasado arribaron al país las 3.500.000 dosis donadas por el gobierno de Joe Biden y el objetivo es aplicarlas a los menores de 18 años.

En este marco, Quirós recordó que por el momento “para niños y adolescentes de entre 12 y 17 años aún no hay vacuna aprobada en nuestro país” aunque reconoció que “está en proceso de aprobación”. Vale destacar que en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) ya fueron habilitadas las inscripciones de vacunas para menores de entre 13 y 17 años con comorbilidades.

Este miércoles 21 de julio en CABA, se habilitará la inscripción para la vacunación libre de la población mayor a los 18, el último rango etario que faltaba. Quirós reveló que la Ciudad “ha tenido un descenso de los fallecidos significativo” y recordó que durante los meses de abril y mayo el promedio diario de muertes se ubicaba entre 45 y 46 por día. “Hoy estamos por debajo de las 20 personas por día, es un descenso del 50%”, concluyó.