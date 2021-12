Coronavirus en Argentina: 42.032 nuevos contagios, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia

Los casos positivos de COVID-19 se multiplican en cuestión de horas. Con la llegada de la variante Ómicron al país que disparó un "tsunami" -de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)- de contagios a nivel global npor su combinación con la variante Delta, el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer que en las últimas 24 horas se registraro 26 muertes y la cifra récord de 42.032 nuevos contagios.

Se trata del número más alto en lo que va de la pandemia: el 27 de mayo, el número de casos positivos llegó a 41.080. De esta manera, el total de casos desde el inicio de la pandemia subió a 5.556.239 y los fallecimientos ya son 117.111. Por ahora, en Argentina hay 977 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva: e porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 34,9% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 36,3%.

Este miércoles, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció la reducción de los días de aislamiento que deberán cumplir aquellos contagiadas de coronavirus y los contactos estrechos que tengan el esquema de vacunación completo. Esta medida comenzará a regir a partir de este jueves y fue consensuada con todas las provincias en el ámbito del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

De esta manera, se acordó bajar de 10 a 5 días el aislamiento para contactos estrechos de casos positivos asintomáticos, siempre que tengan el esquema completo de vacunación, mientras que aquellos que sean positivos con síntomas leves deberán resguardarse durante 7 días. La funcionaria detalló que para aquellas personas que sean contactos estrechos asintomáticos sin vacunarse o con el esquema incompleto, deberán cumplir un aislamiento de 7 días.

Esto si efectivamente el test PCR negativo, de lo contrario se mantendrán los actuales 10 días, al igual que para aquellos que resulten positivo y no se hayan vacunado. La ministra también remarcó que se considerará como "casos positivos" a las personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y tengan síntomas, sin necesidad de examen de laboratorio. "Pierde sentido el testeo al 100 por ciento de las personas cuando hay una altísima circulación", aclaró.

Consultada sobre el tema de implementar y dar validez a los "autotest" de Covid, adelantó que "en los próximos días en consenso con Cofesa vamos a tener más novedades" sobre el tema, y sostuvo que "la Argentina está capacitada" para utilizar esa herramienta. A su vez, anticipó que la Anmat tiene en evaluación la información que presentaron tres laboratorios para que se autorice la comercialización de esos métodos de diagnóstico.

Si bien resaltó que "no se puede afirmar" que en todo el país esté circulando la variante Ómicron, sostuvo esto sí ocurre en "las provincias que tuvieron aumento exponencial de casos" y se estudia en otros distritos donde todavía "no se dispararon" los contagios. "Sabíamos que iban a aumentar los casos y que (esta nueva variante) cambió la dinámica de transmisión en la Argentina y en el mundo. La Ómicron tiene transmisibilidad muchísimo más alta pero con una letalidad menor", detalló.

Por el momento este incremento de los casos no se ha traducido "en un aumento de las internaciones en terapia intensiva, ni de la mortalidad. En ese punto de vista estamos trabajando y venimos trabajando en función de la evidencia científica, de lo que está pasando y de nuestra situación", indicó la funcionaria y sobre la posibilidad de cobrar el tratamiento de Covid-19 a aquellos pacientes que no están vacunados, como se evaluó en la provincia de Catamarca, destacó que "no es algo que se esté pensando a nivel nacional ni se ha tratado en la reunión del Cofesa".