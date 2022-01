Coronavirus en Argentina: 88.352 se registraron nuevos casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se registraron 88.352 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Además, confirmaron 51 fallecimientos. De este manera, desde el inicio de la pandemia, hubo 6.399.196 de casos, de los cuales 5613991 se han recuperado. Ahora hay 667.662 casos activos.

En tanto, desde marzo de 2020 la tasa de fallecidos subió a 117.543. En este momento, hay 1.967 internados en terapia intensiva en todo el país. El porcentaje de ocupación de las camas UTI a nivel nacional es de 39.1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubicó en 40.0%.

En la última jornada se hicieron 139.741 testeos y desde el comienzo de la pandemia en Argentina ya se realizaron 29.458.499 de pruebas diagnósticas. Hay largas colas para realizar pruebas diagnósticas en los hospitales porteños y en varias unidades de la Costa Bonaerense.

"Sabemos que esta variante, con un contacto muy corto, puede transmitirse igual. Pero, si la enfermedad es tan leve como estamos viendo, una medida sanitaria de aislamiento por ahí no tiene tanto sentido para disminuir las muertes. Lo que estamos mirando es la evolución y la evidencia", sostuvo en declaraciones a C5N la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Durante la entrevista, la funcionaria reconoció que están mirando el "modelo Uruguay", que no aísla, ni testea a los contactos estrechos que tengan las tres dosis aplicadas. "En el caso de los que todavía tienen las dos dosis, lo que se hace es un antígeno y si es negativo no hay aislamiento", precisó Vizzotti.

Al momento, las autoridades sanitarias también miran con lupa cómo evoluciona el brote en Córdoba, provincia en la que comenzó la circulación comunitaria de la variante Ómicron. En caso de replicarse la baja de casos que comenzó a sentirse en los últimos días, el Gobierno estima que el escenario a nivel nacional podría replicarse a mediados del mes de febrero. "Así como la suba de casos fue abrupta por esta nueva variante, se está registrando en otros países una caída también acelerada de los contagios", explican.

"Hoy por hoy, el norte no está puesto en los aislamientos, porque estamos frente a otro escenario. No se contemplan cierres, ni límites a las actividades para aquellas personas vacunadas. El foco es el avance en la campaña de vacunación, convencer a los que todavía no quieren inocularse y reforzar con terceras dosis para llegar al invierno con una suerte de 'inmunidad de rebaño'", profundizan, al tiempo que señalan que la virulencia de la Ómicron y su corto tiempo de incubación modifican por completo las medidas sanitarias que sí debieron implementarse, por ejemplo, frente a la Delta.



El Gobierno analiza levantar el aislamiento en personas vacunadas que sean contacto estrecho de casos positivos por coronavirus, ante el "riesgo bajo" que implica la nueva variante Ómicron en personas inmunizadas, con el objetivo de "sostener las actividades" económicas.}

"Los empresarios plantearon la preocupación de esta nueva etapa. Justamente, el planteo de los aislamientos. Les contamos que lo estamos revisando permanentemente", resaltó la ministra de Salud.

Días atrás, la funcionaria nacional se reunió con empresarios y sindicalistas junto a los ministros Martín Guzmán (Economía), Julián Domínguez (Agricultura) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social) para analizar el impacto de la pandemia en empresas y en la fuerza laboral. Según algunos estudios privados, el ausentismo en las compañías ya alcanza al 20% de las plantillas y amenaza con expandirse en los próximos días.

Tras la reunión, Héctor Daer, uno de los miembros de triunvirato que comanda la CGT, reveló que los empresarios le expresaron a la ministra de Salud la preocupación por el ausentismo a partir de la proliferación de "casos estrechos" que derivan en aislamientos.

"Los empresarios no pidieron absolutamente nada", resaltó Vizzoti respecto del encuentro que se realizó en el Ministerio de Economía de la Nación el pasado jueves. En tanto, anticipó que la semana próxima se reunirá con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para "sinergizar con el sector privado".

"Los empresarios están preocupados por los aislamientos. Nosotros lo estamos analizando permanentemente y quedamos en hacer una reunión con Kulfas la semana que viene para poder sinergizar entre salud y el sector privado en esta etapa", subrayó.

Además, la titular de la cartera sanitaria puntualizó: "Hay países que levantaron el aislamiento en personas vacunadas por el riesgo bajo y para sostener las actividades".

Ante la preocupación que genera en la Casa Rosada el crecimiento exponencial de casos de Covid-19, que podría derivar en una paralización de la actividad económica por el alto nivel de aislamiento de trabajadores infectados, el Ejecutivo nacional comienza a buscar nuevas alternativas.

Si bien la curva ascendente de infectados por ahora no impactó con la misma magnitud en los cuadros graves de la enfermedad, el reporte del Ministerio de Salud de la Nación arrojó que por tercer día consecutivo la Argentina superó la barrera de los 100 mil contagios diarios.