Coronavirus en Argentina: suben los casos y hay preocupación por una nueva ola de contagios

Por estas horas, el aumento de contagios de coronavirus de los últimos días causa preocupación en las esferas del Gobierno Nacional. Mientras en Europa varios países adoptan cuarentenas estrictas, suspensión de clases, uso de barbijos obligatorios y cierre de comercios, en Argentina, los altos índices de vacunación parecían indicar que la pandemia empezaba a quedar en el pasado. No es tan así.

En la tarde hoy, un nuevo reporte del Ministerio de Salud confirmó que se registraron 2.260 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es decir que, por segundo día consecutivo se superaron los 2.000 casos diarios. Hasta el momento, son 5.322.127 los casos desde el comienzo de la pandemia en al país. Además, se registraron 25 nuevas muertes de pacientes y el total ascendió a 116.480 fallecidos.

Hasta ahora, y en solo 10 días, el país pasó de un promedio de 1.400 casos diarios a sumar más de 2.000 en las últimas dos jorandas. En tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que une el Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires hubo 1.169 casos, 852 corresponden a la provincia y 317 a la Ciudad.



Según el informe del Ministerio de Salud de la Nación, hay 604 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva. En tanto, las camas de UTI están ocupadas en un 35.7 por ciento a nivel nacional y en un 40.6 por ciento en el AMBA. Además, en las últimas 24 horas, fueron realizados 40709 tests y desde el inicio del brote se practicaron 26029617 pruebas diagnósticas.

Por la mañana, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak advirtió que la Argentina podría tener un rebrote durante la temporada de verano y puso sobre la mesa eventuales medidas de restricción para aquellas personas que aún no se vacunaron. "Las restricciones son en función de que se ponga en riesgo el sistema de salud y que la situación no sea más grave”, afirmó en una entrevista.

Y completó: “No pareciera ser un escenario probable. Pero sí creo que puede haber una ola en el verano, sobre todo porque empieza el calor y hay mucho aire acondicionado en lugares cerrados”.

En tanto, dijo sobre el uso del barbijo, la ventilación cruzada y el distanciamiento social: "Las medidas de prevención siguen siendo necesarias para evitar contagios. Creo que es en el verano el momento en el que podríamos tener algún tipo de rebrote, pero no creo que conlleve restricciones".

Por otra parte, sobre la posibilidad de avanzar con políticas restrictivas para aquellos que decidan no vacunarse, Kreplak afirmó: "Es una discusión que tenemos que darnos, no solamente sanitaria; sino que tiene que atravesar a toda la sociedad en general y no lo haría en función de los casos sino que tenemos que darla ahora para llegar preparados al otoño próximo".



Y agregó: "Me parece que la discusión es: o es obligatoria la vacuna o, si se produce una serie de restricciones para aquellos que no están vacunados que no solamente se pone en riesgo a él mismo, sino también a los demás”.