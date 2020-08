Coronavirus en casa: cómo limpiar y ventilar para reducir el riesgo de contagio en el hogar

Además de las principales medidas de protección, como el uso de tapabocas, la distancia social y el lavado de manos, la circulación comunitaria del coronavirus empuja a mantener una higiene correcta de superficies y objetos, y a ventilar los espacios cerrados.

De acuerdo a la infectóloga Gabriela Piovano, al momento de elegir los mejores productos no hay que ir demasiado lejos. Lo que mejor funciona son los tradicionales: detergente y lavandina, aunque nunca deben mezclarse.

"Si se lava la vajilla, luego de quitar restos de comida o suciedad con detergente y enjuagar, la desinfección debe realizarse con lavandina diluida en 55 gramos por litro de agua limpia y fría. Esa preparación dura 24 horas", explica.

Para desinfectar frutas y verduras, mientras tanto, la recomendación de dilución es de tres gotitas por litro. Si la preparación es para lavar superficies, la proporción es de un pocillo de café cada 8 litros para superficies.

"Con esta mezcla se pueden limpiar pisos, azulejos y superficies, especialmente en los lugares donde hay niños", explica Piovano. "Hay que recordar que no debe usarse lavandina sola, ya que se activa con el agua. También puede usarse un trapo embebido en agua con lavandina para higienizar las suelas de calzado".

De acuerdo a la infectóloga, si en el hogar no viven trabajadores esenciales o de la salud, o personas que utilicen el transporte público con asiduidad, es suficiente una limpieza general por día.

Sin embargo, si se circula usualmente por espacios compartidos con otras personas (especialmente si se utilizan ascensores o picaportes), es clave lavarse las manos una vez se ingresa a casa y extremar las precauciones.

En relación a la ventilación, Piovano aclara que no sirve "reciclar" el aire. "En lugares donde no hay ventanales y se utiliza aire acondicionado con recirculación de aire, hay peligro si esos aparatos no tienen filtros HEPA de alta densidad que retienen el virus", advierte.

"Si estamos en un lugar donde el aire pueda circular, la dispersión del flujo de aire que contiene las gotas de saliva que transmiten el virus disgrega esas partículas y disminuye las posibilidades de transmisión de persona a persona. Es aconsejable dejar entrar aire puro en casa", concluye.

Lavado de ropa

Si bien no se sabe con certeza si el coronavirus sobrevive en las telas, muchas prendas tienen elementos de plástico o metal donde la sobrevida podría ser de varias horas. Por eso es ideal seguir una serie de recomendaciones especiales al momento de lavar la ropa.

De acuerdo a información difundida por las entidades internacionales de salud, para minimizar la posibilidad de que el virus se disperse por el aire hay que evitar sacudir la ropa sucia.

Al momento de lavarla, además de utilizar jabón y detergente, se recomienda que el agua esté lo más caliente posible y que se centrifugue luego del lavado.

La bolsa o el cesto de la ropa sucia también debe recibir desinfección periódica y, si es posible, es mejor elegir guardar la ropa sucia en bolsas descartables.