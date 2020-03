Coronavirus en el mundo: las muertes en Italia y España, la alarma en Francia y las medidas de Trump

Desde finales de diciembre, el coronavirus ha comenzado a castigar a diferentes países con una gran cantidad de personas que se infectaron y perdieron la vida. Aunque la enfermedad ya recorrió todo el mundo, lo cierto es que hay algunas naciones mucho más afectadas que otras, como es el caso de Italia, España, Francia y Estados Unidos, don se registra la mayor cantidad de muertes.

En estos momentos, Italia es el país con más cantidad de contagiados y fallecidos. Aunque los expertos estudian por qué esta zona fue y es tan castigada por la pandemia, lo cierto es que solo este martes, la cifra de fallecidos volvió a registrar una suba (otras 743 víctimas mortales) lo que deja un total de 6.820 persona que perdieron la vida desde que comenzó la crisis.

En tanto el total de casos confirmados de Covid-19 en el país llega ya a 63.927, y desde el sábado, cuando se alcanzó el pico de 793 fallecidos, la curva ha tenido dos días consecutivos en descenso hasta hoy, que registró un nuevo incremento: el domingo fueron 651 y este lunes 601..

Desde finales de febrero, Italia ha tomado la decisión de que sus ciudadanos permanezcan en sus casas la mayor parte del tiempo posible, y que incluso puedan salir a la calle para hacer compras necesarias solo hasta las 18. Sin embargo, como la cantidad de enfermos continuó en ascenso, finalmente el sábado el Gobierno italiano dio un paso más al interrumpir hasta el 3 de abril todas las actividades productivas, excepto las que son esenciales como las de atención médica, agroalimentaria, logística y energía.

De este modo, seguirán abiertos los supermercados, las farmacias, kioscos, los servicios bancarios, postales y aseguradoras, aunque está prohibido todo desplazamiento en transporte público y privado, incluso en el mismo municipio de residencia si no está justificado.

Por su parte, en las últimas 24 horas, España registró sus peores números, con 514 nuevas muertes por coronavirus, lo que elevó el balance total de fallecimientos a 2.696

La región de Madrid continúa siendo la más castigada por la pandemia, con un 31 por ciento de las infecciones (12.352 casos) y el 57 por ciento de los fallecimientos (1.535).

Ante esta grave crisis, el país decretó el estado de alarma, el cual está vigente en todo el territorio desde el 15 de marzo y se prolongará hasta el 11 de abril. Así, se suspendieron las clases presenciales de todos los niveles educativos, al tiempo que se ordenó el cierre de todos los establecimientos culturales, de ocio, turísticos y deportivos, entre otros no esenciales que impliquen aglomeraciones.

Además, entre las medidas, el Ministerio de Sanidad ordenó el 19 de marzo el cierre obligatorio de hoteles, establecimientos turísticos, campings, aparcamientos de caravanas y alojamientos de corta estancia.

En cuanto al aislamiento de los ciudadanos, sólo pueden salir de sus domicilios para comprar alimentos y medicamentos, ir a trabajar o atender a personas dependientes de manera justificada.

En lo que respecta a lo económico, el Consejo de Ministros decidirá en las próximas horas el nivel de garantías que el Estado está dispuesto a asumir para que los bancos financien a autónomos, pymes y grandes empresas, que son los sectores más afectados.

Aunque a Francia la pandemia llegó más tarde con respecto a otras naciones, lo cierto es que ahora es el tercer país europeo más golpeado por el coronavirus después de Italia y España, con 1.100 muertos y más de 2.000 contagios. Sólo el martes se registraron 240 fallecimientos.

Hace una semana, el presidente Emmanuel Macron impuso que los desplazamientos se “reduzcan considerablemente durante al menos 15 días” para “limitar al máximo los contactos” y luchar contra la propagación del coronavirus.

Por eso, Francia entró este martes en “estado de emergencia sanitaria” durante dos meses, lo que significa que la violación de las normas de confinamiento se sanciona con una multa de 135 euros, que pasa a 1.500 euros en caso de reincidencia “en los 15 días” y a 3.700 euros y a un máximo de seis meses de prisión en el supuesto de cuatro en 30 días.

A pesar de que al principio Donald Trump subestimó al virus, lo cierto es que ahora Estados Unidos se convirtió en el tercer país con mayor cantidad de infectados, ya que la cifra superó los 35.000 enfermos. En cuanto a los fallecidos, hasta ahora, se registraron 471 muertes, aunque posiblemente puedan aumentar.

Debido a esto, se ordenaron medidas de aislamiento, aunque no todos los ciudadanos las cumplen en los distintos distritos. El 16 de marzo pasado, la Casa Blanca publicó una serie de medidas con una vigencia de 15 días, las cuales pedían a los estadounidenses evitar reuniones de más de diez personas y salidas innecesarias, y recomendaban trabajar desde casa. Sin embargo, numerosos estados han impuesto desde entonces medidas más severas, que fueron aceptadas y bien vistas por el Gobierno.

