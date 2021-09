Coronavirus en las escuelas: “Muchos casos en un lugar siempre es algo preocupante”

La semana pasada, las autoridades de Colegio ORT, en el barrio porteño de Belgrano, confirmaron que se detectaron 43 casos de coronavirus (tres de esos con variante Delta) entre los alumnos de un curso de la primaria. Por ese motivo, la institución fue cerrada y toda los cursos pasaron a la modalidad virtual. En tanto, los alumnos de la secundaria continuarán yendo de forma presencial.

En el comunicado del Colegio que se les brindó a los padres, informaron que lo hacen porque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les indicó que suspendieran la presencialidad en el nivel de donde son los contagiados y que se respetaran todas las medidas de aislamiento.

En el comunicado indicaron: “Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del lunes 13 de septiembre mantendremos la continuidad pedagógica de todos nuestros alumnos y alumnas del nivel Primario de Sede Belgrano a través de nuestra propuesta virtual”.

Por ahora, las fuentes allegadas al colegio no confirmaron cuánto tiempo durarán las clases virtuales. Aunque insisten que coinciden con Iom Kipur, Sucot y Simját Tora, las festividades judaicas por las que tendrán diversos asuetos durante la semana.

Por eso, los directivos del ORT afirmaron: “Continuando con nuestro compromiso de mantener informadas a las familias de nuestra Escuela, en esta oportunidad les comunicamos que hemos tomado conocimiento oficialmente que, de acuerdo a los resultados emitidos por el Consorcio PAIS y el Instituto Malbrán al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, se han confirmado 3 casos de COVID-19 pertenecientes a la variante Delta entre nuestros estudiantes de dos cursos de nuestra Escuela Primaria - sede Belgrano”.

Y agregaron en un comunicado para las familias: “Juntos, familias y Escuela, seguimos cuidándonos y fortaleciendo las medidas sanitarias en este contexto de pandemia, por lo que recordamos la importancia de los testeos preventivos, siendo nuestro deseo reencontrarnos prontamente de forma presencial para continuar, entre todos, Educando para la Vida”.



Por otra parte, se dio a conocer que los tres casos de la variante Delta son dos niños de 7 años y uno de 9, que se encuentran entre los estudiantes del Colegio ORT, testeados por el brote de coronavirus, y que habrían compartido una fiesta de cumpleaños con el resto del curso. Los tres niños se encuentran en buen estado de salud, tan solo con síntomas leves.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), Florencia Cahn, dijo en una entrevista que "la variante Delta tiene circulación comunitaria" pero "no es predominante". En tanto, sobre los contagios de coronavirus en la escuela ORT aseguró: “Cuando se diagnostican muchos casos en un solo lugar siempre preocupa".

Sobre la expansión de la variante Delta a nivel nacional, la médica infectóloga afirmó: “Hay circulación comunitaria, pero no es todavía la variante predominante en el país. Desde que empieza a circular pasan unos meses hasta que se hace predominante. La variante que predomina en el país es la variante de Manaos".

En tanto, afirmó: "Hay que tener cuidado porque puede haber un aumento en el número de casos. Si la variante Delta se hace predominante pero encontrando a la mayor parte de la población susceptible vacunada con dos dosis lo más probable es que eso no tenga una consecuencia en cuanto a las internaciones, las formas graves y las muertes".

Sobre los 43 contagios de coronavirus en la escuela ORT, Cahn afirmó: “Cuando se diagnostican muchos casos en un solo lugar se habla de un brote y eso siempre es preocupante. La variante Delta es más transmisible de persona a persona, es decir que así como con la variante original cada infectado podía transmitirle el virus a otros dos o tres susceptibles, en la Delta ese número es de cinco o seis".

Y finalizó: “Por eso es fundamental continuar con las medidas de cuidado a pesar de estar vacunados. De hecho, todavía hay gente que usa mal el barbijo, que no se cubre la nariz; vamos más de un año y medio de pandemia y hay algunas cosas que todavía no aprendimos. Por ahora se sabe poco y no parece ser más dañina que otras variantes".