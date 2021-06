Zamora anunció apoyo por $2200 millones para el sector comercial, gastronómico, hotelero y turístico

En el marco de la segunda ola de coronavirus, el gobierno de la provincia de Santiago del Estero decidió llevar adelante una batería de medidas económicas para bridar un apoyo a los diversos sectores de la industria y el comercio que se vieron afectados por la pandemia. Los beneficios financieros y crediticios por más de $2200 millones con fondos provinciales oara el área comercial, así como la gastronómica, la hotelera y de turismo.

El gobernador Gerardo Zamora mantuvo una reunión con funcionarios provinciales y con representantes la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, La Banda, Termas de Río Hondo y Frias; de la Cámara Empresario, Hotelera y Gastronómica de Termas de Río Hondo; de la Cámara Empresaria, Hotelera y Gastronómica de Santiago del Esteto. del Bureau de Convenciones de Santiago del Estero y de la Cámara de Turismo de Santiago del Estero.

En el encuentro, tras analizar la situación y evaluar los diversos escenarios que ha dejado la pandemia de coronavirus en los distritos de la provincia, se firmó el acta en el que se brindará ayuda económica a comercios e industrias.

El acta de acuerdo:

I)AYUDAS ECONOMICAS

1.-Ayuda económica de $ 25.000,00 (Pesos veinticinco mil) a trabajadores independientes encuadrados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (MONOTRIBUTISTAS), los que no deberán revestir ningún tipo de relación contractual o de dependencia con el Estado Provincial.

2.-Apoyo económico a propietarios de comercios minoristas en los rubros de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, materiales para construcción, decoración y artículos de librería e insumos informáticos, Bares, restaurantes, salones de eventos; canchas de fútbol y Pádel; perfumerías; hoteles y otras actividades no consideradas como esenciales, que cuenten con personal en relación de dependencia a su cargo:

a) Hasta 7 (siete) empleados registrados un importe de $ 70.000,00 (Pesos setenta mil).

b) Mas de 8 (ocho) empleados registrados un importe de $ 140.000,00 (Pesos ciento cuarenta mil).

3.-Ayuda económica de $ 35.000,00 (Pesos treinta y cinco mil) a Productores Minifundistas dedicados a la producción de algodón, maíz, alfa, cucurbitáceas y productores apícolas, siempre que los beneficiarios no se encuentren bajo relación contractual o de dependencia con el Estado Provincial.

4.- Ayuda Extraordinaria de $ 25.000,00 (Pesos veinticinco mil) a beneficiarios del Programa de asistencia creado por DECTO-2020-876-E-GDESDE-GSDE destinado a trabajadores de la Cultura, Turismo, Deporte, Recreación, Gastronómicos y otros beneficiarios no comprendidos en ninguno de los apartados anteriores.

5.- Monto extraordinario de $ 5000 para:

a) Beneficiarios de tarjetas sociales alimentarias provinciales.

b)Beneficiarios del Plan de Emergencia Provincial.

II) BENEFICIOS IMPOSITIVOS

1.- Exención del pago del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para responsables del tributo que desarrollen actividades consideradas críticas (incluidas en el Anexo I de la Resolución 201/2021 del Ministerio de Trabajo de la Nación) por los períodos fiscales de Mayo, Junio y Julio del corriente año.

2.- Reducción del pago del 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para responsables del tributo que desarrollen actividades no comprendidas en las del numeral anterior por los períodos fiscales de Mayo a Diciembre del corriente año.

3.- Exención del pago del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para responsables del tributo que desarrollen actividades relacionadas con la salud prioritarias durante la Pandemia de Covid-19 comprendidas en la Ley 7.317/2021, que comprende a clínicas, sanatorios, etc, por los períodos fiscales de Abril a Setiembre del corriente año.

III) BENEFICIOS FINANCIEROS

1.- Créditos a ser otorgados por la Caja Social de hasta $ 300.000,00 (Pesos trescientos mil) a los titulares empresariales que desarrollen actividades consideradas críticas (incluidas en el Anexo I de la Resolución 201/2021 del Ministerio de Trabajo de la Nación), a ser devueltos sin intereses contra la entrega como única garantía de seis (06) cheques iguales y consecutivos con vencimientos mensuales.

IV) BENEFICIOS EN EL SERVICIO ELECTRICO

A Las actividades relacionadas con la Hotelería, Turismo e Industriales con Altos Consumos de Energía Eléctrica, los que solo abonarán el consumo registrado, quedando exceptuados de pagar la diferencia por convenio celebrado, en base a la potencia demandada, desde el 1 de junio hasta fines del corriente año.