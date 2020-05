Coronavirus: ya hay 321 muertos y más de 6500 casos en la Argentina

El Ministerio de Salud informó esta mañana que se confirmaron dos nuevas muertes por coronavirus en el país, por lo que la cifra de fallecidos se elevó a 321. El promedio de edad de los fallecidos es de 76 años. El 60 por ciento son varones. Hasta el momento, los casos confirmados en la Argentina son 6.563. El 94 por ciento de los casos confirmados ayer sucedieron en la denominada AMBA.

Ayer fueron realizadas 2.927 nuevas muestras, con lo cual las realizadas hasta ahora son 90.474, a razón de 1.993,8 muestras por millón de habitantes.Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años: la edad promedio de los casos positivos es de 41 años.



Ayer fueron confirmados 285 nuevos casos. La Ciudad de Buenos Aires, con 2286 casos, y la provincia de Buenos Aires, con 2236 casos, son hasta ahora los únicos estados que ostentan cifras de cuatro dígitos de contagiados por la pandemia. Muy lejos les sigue la provincia del Chaco con 486 casos, Por el momento, no se produjo un solo caso ni en Formosa ni en Catamarca. Las provincias de Chubut, Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan tienen todas menos de 10 casos.

En las Islas Malvinas hay 13 casos, aunque el Gobierno precisa que esa información no es oficial sino relevada por la prensa, debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte en esa parte del territorio argentino).

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, aseguró que si bien se observa un "aumento de circulación de personas" en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ese movimiento no supera "de ninguna manera" el requerido por la fase 3 del aislamiento que rige para la región por la pandemia de coronavirus.



Vizzoti explicó que en la fase 3 Al encabezar el reporte diario de la cartera sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que en esta fase 3 el llamado AMBA (área compuesta por la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense) tiene permitida una circulación máxima del 50% de la población y que, en materia de transporte, actualmente no se supera el 30%.



El aumento del tránsito, según Vizzoti, se explica por los operativos de control en los accesos a la ciudad y el mayor uso del automóvil particular, recomendado en este momento para evitar el transporte público en la medida de lo posible.