Cortes de carne subsidiados, calor y el viaje de Alberto a Chile: las 7 noticias del día

El enojo de Coppola para con el entorno de Maradona: "¡Diego no te salía a una cancha así!"

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. La partida de la leyenda del fútbol generó una enorme conmoción en el mundo entero. Se realizó un velatorio en la Casa Rosada y sus restos descansan en el cementerio privado Jardín de Bella Vista. A dos meses de su fallecimiento, la Justicia sigue investigando las responsabilidades de los profesionales médicos que lo atendieron en su última etapa.

Guillermo Coppola fue una de las personas que más conocieron al Diez. Durante muchos años, se encargó de ser su representante y lo acompañó en su carrera futbolística. Luego estuvieron peleados durante un período; sin embargo, se reconciliaron cuando murió Don Diego, el papá del ex director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Cuando falleció Maradona, Coppola estuvo presente en su funeral e incluso llevó su féretro en el entierro.

En una entrevista con el periodista Mauro Viale, el ex mánager habló de la última etapa de su amigo. “¿Diego se dejó morir?”, le preguntó el conductor en su programa Mauro de América. “¡Qué pregunta!”, respondió Guillermo, con mucha nostalgia, antes de referirse a las últimas apariciones públicas de Maradona.

“El día de su cumpleaños, esa salida a la cancha... Ese no era Diego, era un Diego que ya no estaba...”, afirmó Coppola respecto de la aparición del Diez el 30 de octubre de 2020 cuando le hicieron un homenaje por su cumpleaños número 60 que se llevó a cabo en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Luego, con mucha tristeza manifestó: “Si vos ves ese Diego, decís: ‘Ese Diego no quiere más’. Imposible que saliera así a pisar una cancha de fútbol. Eso me hace pensar que no es más él. ¡Diego no te salía a una cancha así! No podía caminar. Saludó en un momento y se agarra de la persona que lo acompaña. Un hombre que rompía las redes, que corría ese verde que tan feliz lo hacía. No era Diego”. Por último, agregó: “Vos me hacés esa pregunta y ante lo que vi, de ese Diego... y, por ahí se entregó”.