Costocondritis: el nuevo síntoma que presenta la variante Ómicron del Covid-19

La variante Ómicron del Covid-19 generó la tercera ola de contagios en el país que poco a poco parece haber quedado en el espejo retrovisor. No obstante ello, los investigadores que buscan combatir esta enfermedad empiezan a describir nuevos síntomas de cada una de las variantes. Con respecto a Ómicron un reciente estudio de la Mayo Clinic adelantó que los que la padecen son propensos a sufrir Costocondritis.

¿Qué es? Se trata de una una inflamación en los cartílagos que unen las costillas con el esternón, que se traduce en fuertes y dolorosas punzadas en el lado izquierdo del esternón, que podría incluso llegar a confundirse con un ataque cardíaco.

Según la Mayo Clinic, de los Estados Unidos, la costocondritis “es una inflamación del cartílago que conecta una costilla al esternón”, o sea, al hueso clave del pecho. Incluso, en ocasiones podría estar acompañado de un hinchazón. El Johns Hopkins All Children’s Hospital destacaron que la costocondritis “es una de las causas más comunes de dolor en el pecho” en niños, niñas y adolescentes, aunque aclaran que ocurre con más frecuencia en mujeres.

“Un ataque al corazón rara vez es la causa del dolor de pecho en los jóvenes. Aún así, es útil saber en qué se diferencia el dolor de la costocondritis del dolor de un ataque al corazón. El dolor de un ataque cardíaco suele ser más generalizado y se siente en otras partes del cuerpo, como los brazos y el cuello. También se siente como si viniera de debajo del esternón. Mientras tanto, el dolor de la costocondritis generalmente se siente solo en un área pequeña del tórax”, resaltan especialistas del Johns Hopkins All Children’s Hospital en su página web.

Como se dijo, el dolor podría confundirse con un ataque cardíaco, por lo que muchos y muchas podrían pensar que se encuentran en una situación de riesgo, aunque según los expertos es inofensiva y desaparece por sí sola en dos o tres días.

Por regla general, esta afección es inofensiva y suele desaparecer por sí sola (ya sea en semanas o meses). Según la Clínica Mayo, a veces este dolor viene acompañado por una hinchazón denominada síndrome de Tietze. La causa exacta de este síndrome es aún desconocida, aunque se ha asociado con infecciones de las vías respiratorias, traumatismos torácicos costales o, simplemente, con aumentos de presión torácica mantenidos en el tiempo o repetidos en la zona.

Los expertos recomiendan que en caso de que los síntomas continúen y persistan de forma intensa se asista al médico para descartar afecciones más severas pero con los mismos indicios.

Los síntomas de la Costocondritis

Dolor en el lado izquierdo del esternón

Un dolor agudo y punzante que da una sensación de presión

Dolor que afecta a más de una costilla

Un dolor que empeora al respirar profundo o toser

¿Cómo se trata la costocondritis? Como no es una afección que requiera un tratamiento en particular se suelen recetar analgésicos de venta libre, como ibuprofeno y naproxeno. Se recomienda no hacer grandes esfuerzos y utilizar una compresa tibia o almohadilla térmica colocada en la parte baja, en el área donde hay dolor.