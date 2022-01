Covid-19: desde ahora, los contactos estrechos con síntomas serán positivo sin testearse

Debido al aumento de casos y a la gran demanda de hisopados, el Gobierno decidió realizar un cambio en la forma en la que se buscan y cuentan los casos positivos de Covid-19. Ayer por la noche reunida con todos los ministros de Salud provinciales, la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, determinó que las personas que sean contacto estrecho y presenten síntomas serán directamente consideradas Covid-19 positivo, por lo que no deberán testearse

Desde el Ministerio de Salud se definió modificar los algoritmos con el objetivo de disminuir la tensión en los centros de testeo, que en los últimos días han experimentado un incremento considerable, con largas filas y personal agotado.

Así, se precisó que si la persona tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

Por otro lado, en el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas, deberá realizar el aislamiento correspondiente por cinco días pero no está indicado el testeo.

Debido al aumento de casos, Vizzotti recomendó que aquellas personas que no tengan indicación de testeo, no se acerquen a los centros donde se realizan para no seguir tensando el sistema, el cual comenzó a colapsarse en las últimas semanas ante la aparición de la variante Ómicron.

"Si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas, con cinco o siete días de aislamiento, se esté o no vacunado, tendrán el alta sin necesidad de un test", sumó la ministra en diálogo con el canal de noticias TN.

Por otro lado, precisó que la variante Ómicron de coronavirus es predominante "en grandes conglomerados" del país y que la recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir saturando a los centos de hisopados.

"Con todos los eventos masivos no aumentaron los casos, aumentaron exponencialmente con esta variante, con la cual la posibilidad de contagio es alta, pero sin traducción en hospitalizaciones; el aumento de actividades fue en octubre y no lo hubo un aumento de casos hasta que apareció Ómicron", añadió.

"Avanzamos mucho con la vacunación para retrasar la variante Delta, con 85% vacunado con primera dosis y 72% con dos, pero emergió una variante nueva con una situación diferente, con una transmisibilidad extraordinaria pero con una gravedad mucho menor, y eso está pasando en todo el mundo. Va a llevar un tiempo entender que cambió la situación a un virus más leve pero más transmisible", cerró.