Covid en Argentina: desde hace dos semanas los casos están en alza, pero los fallecidos descienden

Si bien hace ya un tiempo el Gobierno decidió comenzar a difundir los datos del Covid-19 en la Argentina de forma semanal (y no de manera diaria como se hacía), debido a la baja en la cantidad de casos, lo cierto es que en las últimas dos semanas se empezado a notar un incremento moderado en los pacientes que dan positivo.

De hecho, este domingo que pasó, en el reporte se comunicaron 11.443 infectados detectados en la última semana, lo que da un número total de 9.083.673 casos comunicados desde el inicio de la pandemia. De hecho, el domingo 24 de abril también se dio a conocer que durante esa semana hubo 11.000 casos, aunque la diferencia se puede notar con el reporte comunicado el 17 de abril, donde se manifestaron 8300 positivos.

De este modo, se puede ver que en las últimas dos semanas la suba de contagios empezó a suceder, tal como pronosticaban los especialistas para esta fecha, donde el frío ya se hizo presente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo que hay que destacar es que este reporte del domingo anunció que en estos últimos 7 días 111 personas fallecieron por el coronavirus, y que, a nivel nación, solo están ocupadas el 39,7% de las camas de terapia intensiva, lo que deja ver que el número de fallecidos no aumentó, sino que por el contrario sigue disminuyendo. De hecho, en la semana del 17 de abril hubo 146 víctimas fatales, y esta última se reportaron 30 fallecidos menos.

Respecto a la situación sanitaria desde el comienzo del 2022, lo que se pudo observar es que luego del pico ocurrido a principios de enero, el cual tuvo lugar luego de las fiestas de fin de año, los casos reportados comenzaron a bajar hasta mediados de abril, cuando se detectó un incremento controlado que ya lleva dos semanas. Hasta ahora, la situación sigue estando controlada, aunque no se descarta que ocurra un nuevo pico, pero controlado.

Por su parte, justamente en las últimas horas el empresario y filántropo Bill Gates brindó un discurso en el que dijo que la pandemia no se terminó y que incluso no se vio lo peor de ella. Si bien dijo que el coronavirus está debilitado por la presencia de vacunas y los refuerzos aplicados, la realidad es que las autoridades no deben pensar que finalizó la pandemia porque “todavía representa una amenaza para la sociedad".

Este pronóstico fue realizado en la previa de la presentación de su libro How to Prevent the Next Pandemic (Cómo prevenir la próxima pandemia), momento en el que aprovechó para genera conciencia sobre la situación que se vive a nivel mundial.

“Todavía estamos en riesgo de que esta pandemia genere una nueva variante más transmisiva e incluso más fatal. No quiero ser la voz del pesimismo, pero está muy por encima del 5 por ciento de riesgo de que suceda esto en esta pandemia, ni siquiera hemos visto lo peor”, cerró.