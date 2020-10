Covid y anticonceptivos hormonales: las fake news y la recomendación de los médicos

Con la llegada del nuevo COVID-19 al mundo, son muchas las dudas que aparecieron respecto a cómo afecta este virus a la salud de las personas, entre ellas, aquellas cuestiones referidas al uso de métodos anticonceptivos.

De hecho, no es mucha ni tampoco demasiado precisa la información que ha estado circulando recientemente en las redes sociales respecto a este tema, aunque sí son varias las preguntas que se hacen las pacientes que utilizan estos métodos y se enteran además que son positivas en coronavirus. Entre otros interrogantes, lo que genera mayor incertidumbre es saber si hay que dejar de usar los anticonceptivos, o si en realidad, no está contraindicado.

Las pacientes positivas de Covid-19 no saben si deben dejar sus anticonceptivos.

Por eso mismo, en diálogo con BigBang, la médica ginecóloga y obstetra Vanina Simeone explicó que a pesar de que cada caso es particular, en general, si la persona tiene coronavirus pero se encuentra bien de salud, no es necesario suspender el método.

"Lo que pasa es que en las redes hay mucha información falsa.Toman que los anticonceptivos son trombogénicos, o sea que generan trombos, entonces generalizan, pero en realidad no, no hay que suspenderlo, y en general siempre hay una creencia de que a los anticonceptivos orales hay que suspenderlos o hacer una pausa. Con los orales hay mucha desinformación, y estamos preocupados porque constantemente nos están planteado esto. Muchas pacientes que tienen COVID-19 positivo, son asintomáticas y lo dejan por las dudas, y en ese por las dudas viene los embarazos no intencionales y varias cosas más", comentó.

En este sentido, la especialista advirtió que aquellas mujeres que usan una anticoncepción oral combinada (tienen dos hormonas: estrogeno y progestágeno), si se encuentran asintomáticas y son pacientes sanas, no deben interrumpirlo por las dudas, ya que no existe ninguna razón para hacerlo.

El anillo vaginal es un método hormonal.

"Los métodos hormonales en general son con una droga o dos (combinados). Por eso en la charla de asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, el médico debe explicar qué es lo que está indicando. Siempre sobre la medicación, se debe consultar si se desconoce", sumó. Cuando se habla de métodos hormonales, existen los orales, como las pastillas combinadas; los parches y los anillos vaginales.

Ahora bien, según Simeone, si hay una sospecha de Covid-19 o una confirmación, y la mujer tiene síntomas leves y se encuentra sin factores de riesgo, el método se mantiene al igual que en el caso de la mujer sana asintomática.

Sin embargo, si la paciente cuenta con sintomatología respiratoria y/o presencia de factores de riesgo, sí se debe rotar la medicación anticonceptiva oral. "Rotar significa cambiar o variar. El médico realiza el cambio de la medicación. Cuando hablo de síntomas respiratorios, hablo de los que requieren internacion y asistencia. No por tener dolor de garganta hay que hacerlo", aclaró.

Por otro lado, cuando la persona está internada con cuidados críticos, lo indicado es retirar el anticonceptivo hormonal combinado, aunque siempre se evalúa cada caso, ya que en una situación así el riesgo de sufrir complicaciones aumenta.

"Se retira porque, al estar hospitalizado, la movilidad está reducida o nula y es un factor (tanto la pastilla como el reposo, y otras variantes más: si fuma, obesa, problemas en la sangre, etc) para generar trombos que tapen alguna arteria o vena (o trombosis)", indicó.

Respecto al anticonceptivo de emergencia, la profesional comentó que no está contraindicado ante el positivo de coronavirus, y manifestó que para aquellas usuarias de métodos hormonales inyectables, se aconseja un cambio, no por el método, sino para así evitar algún posible contagio al asistir a una unidad sanitaria u hospital para su colocación.

Aún así, la ginecóloga aclaró que ante cualquier sospecha de tener COVID-19, si la paciente utiliza métodos anticonceptivos que no sean el preservativo y el campo de látex, lo primero que debe hacer es consultar a su profesional, para que en cada caso le indique cómo se debe proceder, sin suspender el método de manera innecesaria.

Por su parte, la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción explicó que en base a la información que accedieron hasta ahora respecto al COVID-19, elaboraron ciertas recomendaciones que los profesionales deben llevar a cabo con sus pacientes respecto al uso de anticonceptivos, las cuales pueden llegar a cambiar en las próximas semanas, conforme vaya evolucionando la pandemia.

En este sentido, sugirieron que en mujeres con diagnóstico de COVID 19 (confirmado o de sospecha) se retire la anticoncepción hormonal combinada en pacientes que requieran internación en cuidados críticos. "Estas mujeres adicionalmente recibirán anticoagulación profiláctica. Se debe administrar anticoncepción de emergencia si hubieran mantenido relaciones sexuales en las 48 hs previas sin método de barrera adicional", agregaron.

Respecto a las mujeres que sean internadas en sala general o permanezcan en aislamiento domiciliario, "se sugiere rotar a anticoncepción con pastillas de solo gestágeno (progestogen only pills, POPs), si presentan sintomatología respiratoria severa o neumonía, o factores de riesgo trombótico arterial o venoso", sumaron.