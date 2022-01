Covidiotas furiosos: del maltrato a un moza, al médico que vendía certificados truchos

En medio de la pandemia de coronavirus que comenzó en 2020, la humanidad aprendió de barbijos, uso de alcohol en gel, distanciamiento social y hasta de vacunas. También hizo nuevos descubrimientos. La mayoría relacionados a la ciencia. Pero también apareció uno que es nefasto: los covidiotas.



Según el Diccionario Histórico de la Real Academia Española (RAE), que incorporó la palabra a principios del año pasado, el "covidiota" es el vocablo que define a "las personas que se niegan a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la covid".

Así como sucede en el resto del mundo, Argentina no está librado de estos personajes vinculados a las teorías conspirativas más disparatadas y a los grupos libertarios, tan de moda por estos tiempos de la mano de Javier Milei y José Luis Espert. Por supuesto, ninguno de ellos tiene conocimientos científicos y se niegan a usar barbijos y a inocularse las vacunas creadas contra el COVID-19 y que ya han demostrado su efectividad.

Durante 2020 y 2021, la mayoría pudo ver a los covidiotas organizar marchas en distintas ciudades del país, sin respetar las medidas sanitarias. También organizaban fiestas clandestinas a la que acudían cientos de covidiotas y cuando las vacunas arribaron a Argentina en diciembre de 2020, se negaron a ellas.

Por estos días, mientras el país vive la tercera ola y récords diarios de nuevos casos, los covidiotas siguen muy vigentes. La falta de respeto, la violencia, los maltratos, el desorden público y mensajes disparatados forman parte de un combo muy peligroso que se manifiesta en redes sociales y en la realidad. En las últimas horas hubo tres casos que sorprenden.



Golpes en Ensenada



En la noche del martes, tres hombres ingresaron a un comercio para comprar bebidas alcohólicas. En el local ubicado en Ensenada, la empleada de turno les recordó a los clientes que para entrar al lugar tenían que llevar puestos los barbijos.

No hubo respuesta por parte de los hombres. Entonces, la joven se acercó y les repitió el pedido. Fue en ese momento, que uno de los hombres, se dio vuelta y empujó a la mujer. Otro le pegó. A partir de ahí la empezaron a agredir verbalmente. Y siguieron con golpes.

Tras uno segundos, un compañero de la mujer apareció en escena y los echó del local. Los tres hombres, rompieron parte de las góndolas y tiraron todo lo que encontraron a su paso mientras salían del comercio.

Justo en ese momento, un patrullero de la Policía Bonaerense los vio escapar del lugar corriendo y que se subieron a un Chevrolet Prisma. Enseguida, la víctima salió gritando y pidió auxilio. Entonces, los tres hombres fueron detenidos.

Fue en ese momento, en el que los vecinos salieron en defensa de la mujer golpeada. Los atacantes explicaron que ellos no iban a utilizar barbijos. Entonces comenzaron a insultar a la joven que los denunció y a varios vecinos.

Hartos del maltrato y de la falta de respeto de los covidiotas, un vecino se acercó al conductor del vehículo, le dio una trompada y lo noqueó. Tardó varios segundos en volver en sí. Luego fue atacado por los empleados del local. Enseguida, la Policía se llevó detenido a los tres covidiotas. En el calabozo se tuvieron que poner los tapabocas.

Maltratos en La Plata

Un video insólito fue viralizó hace pocos días. Una mujer decidió grabar y subir a redes sociales cómo maltrataba a una moza de un bar del centro de La Plata, que le pidió el Pase Sanitario a varios clientes. Aunque no hubo denuncia policial sobre el hecho, se supo que todo ocurrió en el Bar Charola Cocina & Bazar, ubicado en 12 y 47.

Durante la grabación se escucha la conversación entre la clienta maltratadora y claramente covidiota, y la mesera. “Me llama la atención que a cada uno que entra ustedes le piden no sé qué…”, dice una amiga de la mujer. “Ah, sí. Les pedimos el coso de vacunación”, le respondió la empleada del bar.

La respuesta de la clienta fue sorprendente: “Ah, entonces yo te voy a pedir a vos la habilitación municipal, los libros rubricados, el libro de quejas y te voy a pedir las libretas sanitarias de todos los que están manipulando comida con las vacunas antituberculosas y la de la sífilis. Vos me traes todo eso y yo te muestro mi pase de COVID”, insistió la mujer ante la sorpresa de la moza.

Sin lugar a dudas, la covidiota maltratadora platense desconoce tanto las leyes nacionales como municipales. En primer lugar, para pedir la documentación a un comercio, debe ser inspectora municipal. Si quiere hacerlo, puede llevar su currículum. Tal vez tenga suerte. Por otra parte, el Pase Sanitario se implementó para sectores gastronómicos y culturales como para la realización de actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados desde diciembre..

La charla entre la desubicada covidiota y la moza continuó así:



-¿Vos querías entrar o comer acá afuera?.

-A ver, yo quería ir al baño después y no puedo ir.

-No creo que necesites el Pase para poder ir.

-¡Vos traeme tu libreta sanitaria y yo te muestro mi pase!

-Es algo que necesitan los dueños, no es algo de nosotros.

-Bueno, decile a la dueña que venga porque yo necesito la habilitación del negocio, necesito las libretas sanitarias de todos los que están manipulando las comidas, ¿puede ser?.

-¿Querés que llame a la encargada?.

-No sé, alguien me tiene que dar la cara porque vos me vas a venir a exigir algo a mí y yo cuando exijo algo que es fundamental y es por ley... Esto otro (por el Pase Sanitario) es una disposición ministerial, no es por ley. Vos me vas a venir a hacer cuestión. No, yo quiero la legalidad de ustedes. Muestrenme. Traeme el menú, no quiero problemas para entrar y traeme a la encargada, al dueño o al que sea.

La maltratadora recibió insultos y repudio en Twitter y otras redes sociales. Aunque el nombre de la mujer en cuestión no fue dado a conocer, algunos tuiteros aseguraron que la conocen y que es un famosa militante antivacunas de La Plata y opositora al gobierno de Alberto Fernández.



La clínica del doctor Cureta

En la tarde del martes, el homeópata Eduardo Ángel Yahbes, de 79 años, fue detenido en su consultorio de la calle Coronel Díaz al 1700, en el barrio porteño de Palermo. ¿Qué había hecho? Yahbes vendía certificados apócrifos con supuestas patologías que eximían a las personas de recibir la vacunación contra el coronavirus. El valor de cada certicado era de 4.000 pesos cada uno.

Tras un operativo de la Policía de la Ciudad, se pudo determinar que el consultorio no contaba con la habilitación correspondiente. Además la matrícula de Yahbes estaba vencida ya que había sido prorrogada por la pandemia de COVID-19. También fueron detenidos dos asistentes, de 40 y 45 años, y una mujer de 75.



La denuncia fue recibida a través de un llamado al 911. Ahí un vecino avisó que un médico emitía certificados truchos para evitar la vacunación contra el coronavirus. Tras el allanamiento en el lugar, la Policía encontró 220 certificados y 10 talonarios preimpresos en blanco. Pero lo más llamativo fue la fila de pacientes que llegaba a los 20 metros.

Tras la detención del hombre dentro del lugar, el operativo debió reforzarse con más policías porque varias de las personas que esperaban ser atendidas se enfrentaron con los agentes de la Ciudad para defender al homeópata.

El médico detenido tiene varios seguidores en redes sociales. Por supuesto, todos son antivacunas. El homeópata había cobrado cierta fama tras ser entrevistado en el programa El diario de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani, y recomendó que los niños no debían ser inoculados con la vacuna contra el sarampión.

También había tenido varias apariciones en Intratables, programa al que llevó su discurso antivacunas. Con su título de especialista en homeopatía, Yahbes había presentado un recurso de amparo contra el ANMAT y el Ministerio de Salud para que se entregue información sobre las vacunas ARN. También había pedido la suspensión de la campaña de vacunación contra el coronavirus.

No es la primera vez que Yahbes está vinculado a un acto criminal.En enero de 2021, la Sociedad Argentina de Infectología, la Fundación Huésped y otras asociaciones médicas presentaron una fuerte denuncia por el uso del dióxido de cloro ante la Justicia. Yahbes fue uno de los acusados.

En la causa, Yahbes estaba vinculado a la muerte de dos pacientes llamados Oscar García Rúa y Martha Trezza, ambos fallecieron por el consumo de dióxido de cloro en 2020. En enero de 2021, el homeopata fue denunciado por la supuesta prescripcón médica de ese producto tóxico.