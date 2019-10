Crisis en Chile, dudas en Bolivia y expectativa por el Boca-River: las 7 noticias del día

Chile: anoche hubo otra vez toque de queda y hoy continuarán las protestas en Santiago

Ayer nuevamente hubo masivas marchas en distintos puntos de la capital de Chile para reclamar al gobierno por la situación económica y social que atraviesa el país. En Santiago hubo una fuerte represión, con un fuerte despliegue tanto de carabineros como de militares en distintos puntos de la ciudad. Hubo decenas de detenidos y se multiplican las denuncias por violencia estatal.

Anoche cerca de las 20 comenzó nuevamente el toque de queda, aunque hubo miles de manifestantes que igual salieron a la calle para exigir una salida pacífica a la crisis. Ayer por la tarde, el presidente Sebastián Piñera sostuvo que el gobierno es consciente de que “los vándalos tienen un grado de organización y logística que es propia de la organización criminal”. El domingo había asegurado que el país estaba “en guerra”.

Denuncian irregularidades en la elección de Bolivia y la OEA asegura que se manipularon los resultados

El domingo el escrutinio había arrojado una diferencia menor a los 10 puntos entre Evo Morales y su principal rival, Carlos Mesa, que forzaba al país a una definición por balotaje. Sin embargo, el lunes se suspendió el escrutinio y se reanudó varias horas más tarde, con una carga de votos distinta: el presidente Morales cosechaba el 46,86 % mientras que Mesa obtenía el 36,72. Con esa diferencia, el mandatario boliviano era reelecto por tercera vez y se encaminaba a su cuarto mandato consecutivo.

Sin embargo, Mesa denunció que hubo irregularidades y llamó a una movilización hasta que se conozcan los resultados definitivos, que estarán listos recién dentro de siete días. Pero además, anoche la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró en un comunicado que observaba “preocupación y sorpresa” por el repentino cambio en la tendencia electoral que era “difícil de justificar”.

El Gobierno le apuntó al kirchnerismo y la izquierda por las protestas frente al Consulado de Chile

Durante la tarde del lunes hubo un fuerte reclamo de diversas organizaciones frente al Consulado de Chile, en pleno centro porteño, para reclamar una salida pacífica al caos social, político y económico que atraviesa el país vecino. Sin embargo, la movilización terminó con intervención de la Policía, hubo corridas y momentos de gran tensión, así como ataques y golpes a periodistas, fotógrafos y camarógrafos que trabajaban en el lugar.

Por Twitter, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le apuntó a la diputada K Gabriela Cerruti, por haber “llamado a la violencia”, y al candidato a presidente del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, por “incitar a imitar a los chilenos que están incendiando Chile”. Además, le apuntó a la CTEP por participar de “agresiones”. “Hay grupos claramente identificados con el candidato a presidente Fernández”, sostuvo.

Todavía no fueron las elecciones pero Alberto le reclama a Macri que “colabore” en una eventual transición

Alberto Fernández reclamó ayer que Mauricio Macri “colabore para no hacer todo más difícil” en caso de ser electo presidente en las elecciones de este domingo. El candidato a presidente del Frente de Todos, que en las PASO obtuvo una diferencia mayor a los 15 puntos, señaló que no sabe “qué va a dejar Macri”, y se mostró preocupado por el nivel de las reservas del Banco Central.

“Quisiera que si el resultado le es adverso Macri no se enoje como después de las PASO y no maltrate a los argentinos, que no libere el dólar para que escale, como permitió”, aseguró Fernández durante un acto en Olavarría.

El dólar volvió a subir y el Gobierno asegura que hay una situación de “estrés financiero”

A menos de una semana de las elecciones presidenciales, la divisa norteamericana ayer cerró a $60,99 en el Banco Nación, lo que representó un alza de 26 centavos para el mercado minorista. En el mayorista, la moneda cerró a $58,58, 20 centavos por encima del cierre del viernes en el mercado en el que operan bancos y grandes empresas. El Central vendió U$S 160 millones.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, señaló que “hay una situación de estrés en lo financiero que se precipitó después de las PASO”, reconoció “problemas estructurales” y remarcó que en los últimos meses hubo una “mejora en la creación de empleo pero insuficiente para la demanda”.

Metrodelegados abrirán los molinetes para reclamar a la Ciudad por vagones con asbesto

La Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro (Metrodelegados) abrirán los molinetes entre las 8 y las 10 y entre las 17 y las 19 en diversas estaciones de la línea D, para exigir al Gobierno de la Ciudad que brinde detalles acerca de la presencia de asbesto, un material cancerígeno, en vagones comprados al metro de España en el año 2011.

Las protestas surgen a días de que la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires admitiera ante la CNN que había presencia de ese material cancerígeno en las formaciones, y luego de que se revelara que 11 trabajadores tienen dificultades pulmonares.

Boca recibe a River en busca de la hazaña y con un operativo de seguridad histórico en La Bombonera

El superclásico por la semifinal de la Copa Libertadores se jugará hoy a partir de las 21.30 en la cancha de Boca, donde el club Xeneize busca revertir el 2 a 0 del partido de ida que se disputó semanas atrás en el Monumental. Con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio y el argentino Mauro Vigliano a cargo del VAR, se espera una fuerte presencia policial en los alrededores del estadio para evitar cualquier tipo de incidente.