Crisis en Garbarino: trabajadores reclaman falta de pago de sueldos, aportes y obras sociales

La situación de la cadena de electrodomésticos Garbarino se complica con el correr de los días. Desde mediados de junio, los trabajadores de casi todas las sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran tomando las instalaciones en defensa de los puestos de trabajo y a causa de la falta de pago de sus salarios.

Según denuncian, la gerencia de Garbarino, que incluye a Compumundo y Garbarino Viajes, decidió cerrar sus puertas "hasta nuevo aviso” y desde entonces, la información sobre el inminente concurso de acreedores es cada vez más fuerte. Vale destacar que la empresa mantiene una gran deuda pendiente, la cual superaría los $15.000 millones, rechazó la oferta del único interesado que tenía firme: Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de la empresa Centrocard.

Al mismo tiempo, los trabajadores -suma en total 3800 empleados la cadena- denunciaron el cese del pago de sueldos, una suerte de "lockout patronal" y que la compañía tiene paradas desde hace casi dos meses sus plantas de Tierra del Fuego por una medida gremial. A este duro contexto, se le sumó el cierre de varios locales a lo largo del país, las tomas de sucursales y las denuncias de los se quedaron si trabajo sin previo aviso.

El secretario gremial del Sindicato de Comercio, Juan Gómez, reveló que los empleados de Garbarino están "ante un lockout patronal" y señaló que muchos trabajadores tomaron los locales para defender sus puestos de trabajo y exigir la reapertura de los negocios. Si bien desde Garbarino afirman que "la mayoría de los puntos de venta están abiertos", solo basta con acercarse a uno de los locales para darse cuenta de la cruda realidad.

La empresa, a su vez, sostiene que los cierres se efectivizaron solamente en locales "cuya situación pudiese implicar un riesgo para la integridad física de las personas, tanto empleados como clientes, y de los bienes, la mercadería y el mobiliario". Rosales había logrado una importante reestructuración de la deuda con los bancos acreedores que financiaron unos $4.000 millones.

Pero en los últimos dos meses se cortó la cadena de pagos: Garbarino no pagó 944 cheques de diferentes proveedores, por $1.652 millones, con los que arrastra una deuda impaga total de $3.739 millones. Bajo este panorama, los 3800 empleados todavía no cobraron sus sueldos de mayo hasta julio, mientras que un sector más reducido arrastra una deuda salarial mucho más grande, desde la última quincena de abril.

Al mismo tiempo, existen denuncias de trabajadores -cerca de 500 empleados- que afirman haber arreglado su desvinculación de la empresa y que, hasta ahora, no cobraron ni siquiera la primera cuota de su acuerdo de retiro voluntario. Según las fuentes, la oferta de Prado no fue aceptada por Garbarino y se terminó cayendo por decisión del presidente de la operadora de televisión por cable e internet. "Estiraron todo y, a último momento, nos dijeron que no", explicaron.

BigBang pudo hablar con uno de los trabajadores del local ubicado dentro del Alto Avellaneda, el shopping ubicado en Güemes 897, zona sur de la provincia de Buenos Aires, el cual afirmó que siguen "sin cobrar nuestros sueldos y sin tener aportes previsionales". "La estamos pasando muy pero muy mal. Nadie de la empresa nos dice algo certero y hay más de 4000 familias las que pueden perder su única fuente de trabajo", advirtió.

De acuerdo a sus dichos, esta situación se viene arrastrando en Garbarino desde varios meses, con el cierre de sucursales y el "despido de mis compañeros" bajo la modalidad de retiro voluntario. En ese sentido, este empleado -cuyo nombre no se da a conocer por temor una posible reprimenda de parte de sus empleadores- contó que en el local de Avellaneda se estuvieron haciendo asambleas por la falta de pago de las asignaciones.

Según explicó, la empresa no solo abona los sueldos, sino que tampoco les paga los aportes jubilatorios al Anses y por esta razón, no cobran las asignaciones familiares. Al mismo tiempo, resaltó que desde finales del 2020 y principios de este 2021, la situación solo fue empeorando, ya que venían de cobrar el sueldo en tres cuotas a no recibir ni un solo centavo por su trabajo. "¡Tampoco nos dieron el anticipo de vacaciones!", advirtió.

En ese sentido, remarcó que la falta de pago de salarios los vienen registrando desde "hace más de una año y al día de la fecha nos están debiendo la mitad del sueldo de abril y el sueldo de mayo”. "La falta de pago de aportes, del bono, del aguinaldo y el hermetismo que se maneja lo estamos padeciendo desde hace mucho. Muchos compañeros perdieron alquileres y dejaron de pagar la escolaridad de sus hijos", afirmó.

A partir de esto, se hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo de Nación y se llevaron a cabo algunas audiencias con los delegados de cada sucursal, pero ninguna mejoró ni destrabó el conflicto, según pudo saber este sitio. Tras la audiencia en el Ministerio de Trabajo, la empresa debía pagar la totalidad de los salarios adeudados, pero el gobierno nacional dejó pasar el incumplimiento sin aplicar sanciones.