Crisis, salud mental y el rol de la terapia: "A veces un amigo no es suficiente ayuda"

En Argentina, según un informe realizado por el Gobierno, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Por esta y muchas razones más, es importante que quienes crean o sientan la necesidad de recurrir a un psicólogo lo hagan. No es un médico cirujano que puede salvar una vida en un instante, pero es una herramienta clave de acompañamiento y apoyo en cada proceso personal.

En esta línea, Sol Buscio, psicóloga especialista en vínculos y ansiedad (M.N 71610), dialogó BBN y explicó la importancia de pedir ayuda cuando uno lo requiere. Además, opinó sobre el término “diagnóstico” y explicó que considera que si el paciente no lo consulta y ella no lo requiere, prefiere no etiquetarlo.

“No hay un manual que nos pueda decir cómo va a ser el paso a paso de la evolución del paciente, sino que el camino seguramente sea lento y seguramente al principio no sea esperanzador pero en conjunto de a poquito paso a paso y con el tiempo, la cabeza no olvida, se transforma, sana. También hay cosas con las que se aprende a convivir”, afirmó la especialista.

-¿Por qué le recomendarías a una persona que recurra a terapia? ¿Qué herramientas le brinda la psicología a un paciente que conscientemente no está atravesando un buen momento de salud mental?

Pueden ser muchos los motivos. Hay personas que llegan para poder trabajar cuestiones puntuales como autoestima, ansiedad, cuestiones vinculares, distintos temas en relación a crisis, malestares que presentan, hay personas que recurren para poder conocerse y para ver de qué se trata. Hay personas que recurren porque quizás ya no pueden con las herramientas que tienen. Porque a veces un amigo no es suficiente, necesitas la ayuda de un profesional. Hay personas que recurren para crecer como persona, etc. Hay otros pacientes que quizás recurren por distintos padecimientos como la depresión, o que quizás se los diagnosticaron.

De todas formas yo tengo una opinión personal con respecto a las etiquetas, y en el caso de que el paciente no lo necesita y no me lo pida, trato de no poner etiquetas. Recomendaría terapia por todos estos motivos. No solamente se trata de un malestar, que puede ser de cualquiera de todas estas cuestiones o porque hay un padecimiento. Recomiendo ir a terapia y recomiendo que se abran a cuestionarse la vida, a conocerse y descubrir en su interior más de lo que ya tienen por sabido en el hoy.

-¿Hay terapias para cada paciente dependiendo los traumas/cuestiones que lleva a la consulta?

Son específicas dependiendo de la necesidad de cada paciente. Desde mi formación yo trabajo desde la terapia cognitivo conductual pero no me cierro solo al enfoque. En esta terapia encontramos múltiples herramientas. Lo principal es escuchar al paciente y probar que es lo que le sirve. Cuando se trata de cuestiones de autoestima, hay ejercicios que se pueden hacer para trabajar en el día a día. Entre una sesión y otra el paciente se queda procesando, y la idea es que con los ejercicios desarrollen en el día a día cuestiones que se desarrollen en la próxima consulta. Las herramientas se crean en base a la necesidad del paciente, y lo que me sirve a mí puede que a otro no le sirva. Por ejemplo con la ansiedad, una de las herramientas es aprender ejercicios con la respiración.

Yo siempre digo que no es fácil encontrar el psicólogo de cada uno. Por eso recomiendo espacios donde tienen una primera entrevista y de allí decidir. También está bueno buscar profesionales que se dediquen a áreas puntuales. Ansiedad, depresión, no todos los psicólogos podemos abarcar todo. Buscar un profesional que responda a nuestras necesidades es lo más importante.

-¿Cuál es tu opinión respecto al "se puede salir adelante"? ¿Sucede? ¿Qué herramientas son necesarias para que eso ocurra?

Cuando un paciente llega a la consulta está pidiendo ayuda. Está pidiendo que un profesional lo ayude a encontrar en sí mismo las herramientas, los recursos, lo que no está pudiendo trabajar solo para salir adelante. La idea es ayudar a que es persona vale, que pueda creer en sí misma, que hay un equipo que quiere ayudar, con compromiso. Se trabaja el compromiso del espacio, de sí mismo, para encontrar el camino con la subida y la bajada del proceso. Del salir adelante, llega la persona pidiendo ayuda esperanzada o desesperanzada, y hay que encontrar la manera de fortalecer a esa persona para que pueda trabajar así y salir adelante. Con la ayuda de un profesional y en varios casos involucrando al entorno.

-¿Existen distintas maneras de abordar los traumas con los pacientes? ¿De qué manera un paciente puede sobrellevar, y hasta incluso superar los traumas?

El abordaje siempre va a ser diferente y va a depender de la necesidad de cada paciente. Y de la responsabilidad de uno como profesional de poder pensar y ser sincero de si podemos o no acompañar al paciente. Y en el caso de no poder hacerlo, derivarlo a otro profesional indicado. En cuanto a superar, sobrellevar, es muy subjetivo. Lo primero que podemos pensar es que los paso a paso de cada paciente son relativos y subjetivos dependiendo del momento en el que se encuentre el paciente. Uno como profesional acompaña y respeta los tiempos del paciente. También conduce o intenta conducir pero siempre al ritmo del paciente. Por eso cuando se trata de un abuso sexual, o la perdida de un familiar, el proceso es subjetivo en uno y en otro. No hay un manual que nos pueda decir como va a ser el paso a paso de la evolución del paciente, sino que el camino seguramente sea lento y seguramente al principio no sea esperanzador pero en conjunto de a poquito paso a paso y con el tiempo, la cabeza no olvida, se transforma, sana. También hay cosas con las que se aprende a convivir.

-¿En qué momento considerás que un paciente puede ser dado de alta?

El alta del paciente también es muy relativo. Hay un paso a paso a tener en cuenta. Cuando el paciente arranca, las primeras cinco sesiones tienen que ver con el vínculo terapéutico, se va trabajando la confianza, el desarrollo, es la presentación de la historia, etc. Después hay un segundo momento donde se empieza a profundizar sobre los objetivos que el paciente llegó a la consulta, que a veces son solo disparadores de otras puertas que se abren y hay que trabajar. A veces es más puntual y específico y a veces hay que desarmar la historia y requiere más tiempo. Pero a medida que vamos avanzando y vamos logrando que el paciente encuentre cierta estabilidad, y que el motivo por el cual inició terapia se encuentra sanado o solucionado o transformado, ahí podemos llegar a plantear iluminar el logro del paciente y ahí pasa a una primera prueba de sostenimiento de los logros avanzados.

Hay algo que es muy claro y es cuando el motivo de consulta deja de tener peso, se deja de hablar del malestar y se habla de logros o expectativas alcanzadas con la terapia, metas a las cuales llegó, el poder iluminar esa sensación de bienestar, en esos casos se puede pensar y proponer el alta. El tiempo es totalmente relativo. Hay pacientes que requieren mucho más que otro