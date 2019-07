Cristina en Cuba, Macri reúne a la tropa y Carrió defiende a militares: las 7 noticias del día

Macri reunirá a todos los candidatos de Juntos por el Cambio en la previa del inicio de la campaña

El presidente Mauricio Macri encabezará el próximo 10 de julio una megacumbre de candidatos de Juntos por el Cambio, del que participará su compañero de fórmula, el senador peronista Miguel Pichetto, así como las principales espadas del espacio y los candidatos de todas las provincias. Será el puntapié inicial de la campaña electoral, y el encuentro incluirá ejes en los que deberán focalizarse en la previa de los comicios.

El objetivo del encuentro, además, es marcar la “unidad” del oficialismo, en medio de las tensiones y los cruces entre Elisa Carrió, Emilio Monzó y Nicolás Massot. La megacumbre se llevará a cabo en un momento de mirada “optimista” del gobierno, luego de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y tras nueve semanas de calma cambiaria.

Carrió pidió revisar “juicios injustos” a militares condenados por delitos de lesa humanidad

La diputada Elisa “Lilita” Carrió dijo que le gustaría impulsar una ley en el Congreso de la Nación para revisar los “juicios injustos y sin el debido proceso” a militares que tuvieron participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En declaraciones a TN, afirmó que hubo “militares que no tuvieron nada que ver” con la represión ilegal, y que se los ha condenado “sin pruebas”.

De este modo, la líder de la Coalición Cívica rechazó la doctrina de que los “derechos humanos impliquen venganza”. Luego, dijo que excluiría a quienes utilizaron métodos de tortura, y remarcó: “Si a vos te mandan a un lugar en el centro de las ciudades, y había conflictos realmente en esa época, los derechos humanos son para todos”.

Cristina Kirchner viajó a Cuba por tercera vez en 2019 para visitar a su hija

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó hoy hacia La Habana, Cuba, para visitar a su hija Florencia Kirchner quien se encuentra en la isla sometida a un tratamiento médico por un linfedema desde febrero pasado. De esta manera, Cristina pondrá la campaña en pausa por unos días, al menos en lo que refiere a actividad pública, reuniones o presentaciones en el interior del país, tal como lo viene haciendo desde hace varias semanas.

La candidata a vicepresidenta fue autorizada a viajar por tercera vez por el Tribunal Oral Federal N° 2, que la está juzgando por presuntos hechos de corrupción en la obra pública, y regresará al país el próximo 10 de julio.

Tragedia en Tucumán: volcó un micro con jubilados y hay al menos 15 muertos y 44 heridos

El siniestro vial ocurrió ayer por la mañana, en la ciudad de Lamadrid, al sur de la provincia de Tucumán, cuando por razones que aún son materia de investigación el micro en el que viajaba un contingente de jubilados desde Mendoza hacia la ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago de Estero, volcó en el cruce de las rutas 157 y 308. Hay al menos 15 personas muertas y 44 heridos, algunos de ellos en grave estado.

Anoche, el fiscal del Centro Judicial de Concepción, Edgardo Sánchez, imputó a los dos choferes por el delito de homicidio culposo agravado, y ordenó su detención hasta que se establezcan las razones del siniestro fatal.

Tinelli dijo que no fue candidato porque se saturó de “políticos que saltan de un lado a otro”

El conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, que en los últimos meses coqueteó en varias ocasiones con la posibilidad de competir en las elecciones, relató que desistió de su plan de jugar porque se saturó de los políticos que “saltan de un lado al otro”. “Me cansó que digan una cosa y que después cambien, cómo armaron las listas de diputados. La verdad es que todo me saturó. No sé a quién votar. Me hablás de política y me cansa”, afirmó el conductor en declaraciones a La Nación +.

Tinelli dijo que las conversaciones más avanzadas las tuvo con Alternativa Federal, el extinto espacio en el que estaban Sergio Massa, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti. “Todos querían una cosa: que me presentara como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Las consultoras estiman que en junio la inflación quedará por debajo del 3 %

Las consultoras privadas calcularon que en junio el índice de precios al consumidor mostrará una nueva desaceleración y caerá por debajo del 3 por ciento mensual, impulsada por la fuerte caída del dólar y la postergación de los incrementos de las tarifas de los servicios públicos.

La inflación viene en caída desde marzo, cuando tocó su mayor pico en lo que va del año, con 5,7 por ciento. Luego en abril cayó a 3,4, mientras que en mayo fue del 3,1 por ciento. Con la medición de las consultoras para junio, los índices vuelven a quedar en valores similares a los de diciembre y enero pasado.

Eclipse solar: se verá esta tarde desde seis provincias y se repetirá recién en 2020

Esta tarde se concretará un eclipse solar que en la Argentina podrá apreciarse desde seis provincias. Durante el fenómeno, las órbitas de la tierra y la Luna estarán alineadas de tal manera que el sol quedará completamente bloqueado y la sombra del satélite se proyectará sobre la superficie, por lo que habrá total oscuridad. Se podrá ver desde San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires.