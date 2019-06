Cristina en Rosario, Moyano le responde a Macri y se definen las listas: 7 noticias para empezar el día con toda la información

Cristina, en Rosario: “No me arrepiento de las cadenas nacionales”

La ex presidenta y candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner, presentó su libro, Sinceramente, en la ciudad de Rosario, en el Día de la Bandera. Con un fuerte mensaje contra el gobierno, apuntó al presidente Mauricio Macri por criticar al sindicalista Hugo Moyano durante un acto con niños: “¿No había otro tema para tratar, era necesario insultar a un gremialista en un colegio rodeado de chiquitos?”.

“¿Nadie dijo que al actual presidente lo maneja ‘Cristina Lagardé’?”, se preguntó Cristina. Luego, defendió su política de cadenas nacionales y remarcó: “No me arrepiento de las cadenas”, aunque aclaró: “Quédense tranquilos que una vicepresidenta no puede hacer cadenas nacionales”.

Moyano le respondió a Macri: “Es un descerebrado, un incapaz”

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, le respondió al presidente Mauricio Macri, que ayer en el acto por el Día de la Bandera ante niños en un club en Rosario lo tildó de “patotero” y “mafioso” por el manejo del sindicato junto a su hijo Pablo Moyano. En declaraciones a la radio AM 990, disparó: “Es un descerebrado, un incapaz, decir ese disparate no tiene sentido, nadie puede imaginar que somos responsables de la inflación y de que la gente se quede sin trabajo”.

Moyano además sostuvo que se enteró por el llamado de sus compañeros del gremio y que no lo vio en vivo porque estaba “viendo Los Simpsons”. “No sabría cómo calificar esta actitud del presidente, es una brutalidad que ya no sorprende”, agregó.

Día D: el sábado cierran las listas y todavía quedan varias incógnitas por develar

Por el Frente de Todos resta definir quiénes irán por debajo de la candidatura de Sergio Massa, que liderará la boleta del peronismo unido. Hay acuerdo para repartir los distintos lugares que piden el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, el PJ y el sindicalismo. Máximo Kirchner buscaría renovar la banca. En la Ciudad mañana se conocerá quién acompañará a Matías Lammens en la disputa por la jefatura de Gobierno, y quiénes competirán por el Congreso más allá de Pino Solanas y Victoria Donda.

En Juntos por el Cambio definieron que el candidato a senador por la Ciudad será Martín Lousteau, acompañado por Guadalupe Tagliaferri, ministra de Desarrollo Humano porteña. En Provincia, está confirmada la candidatura de María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, fallecido en la tragedia de Once. El diputado Daniel Lipovetzky podría quedar afuera.

Duhalde afirma que a Lavagna le ofrecieron dinero para bajar una candidatura

Semanas atrás, el diario Perfil publicó que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna había recibido un ofrecimiento de dinero para bajar su candidatura presidencial. Por esa declaración se abrió una causa judicial y Lavagna deberá declarar ante el fiscal federal Jorge Di Lello el lunes 25.

Ayer, en declaraciones a radio Nacional, el ex presidente Eduardo Duhalde confirmó que Lavagna tuvo una oferta concreta de dinero: “Los ofrecimientos a Lavagna para que no sea candidato existieron”.

Scioli bajó su candidatura presidencial y no habrá ninguna PASO presidencial

El ex gobernador bonaerense y ex candidato a presidente, Daniel Scioli, bajó su candidatura presidencial por la que buscaba competir contra Alberto Fernández dentro del Frente de Todos, por lo que no habrá ninguna PASO, ni en ese espacio ni en otro, para definir candidatos presidenciales. Ya se habían bajado Felipe Solá y Agustín Rossi, luego de que se confirmara la fórmula Fernández-Fernández.

Maradona, recaliente con los medios: “No me estoy muriendo”

Diego Maradona desmintió con un video publicado en sus redes sociales que estuviera enfermo, luego de que circulara el rumor de que padecía una enfermedad neurodegenerativa. “Yo no me estoy muriendo. Mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir esa palabra, es muy jodido, la gente se muere”, disparó Maradona, que cuestionó a los periodistas que difundieron la noticia.

La selección argentina de fútbol femenino quedó afuera del Mundial de Francia

Luego de heroico empate del miércoles 3 a 3 ante Escocia, la Selección necesitaba un empate entre Camerún y Nueva Zelanda; y entre Chile y Tailandia para poder avanzar a los octavos de final del Mundial de Francia. Sin embargo, Camerún se impuso en el último minuto, por lo que la Argentina quedó afuera.