Cristina Kirchner y su defensa pública antes de la audiencia en Comodoro Py

En la previa del inicio del primer juicio oral en su contra, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “se trata de un nuevo acto de persecución” en su contra con el “único objetivo de colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

La ex presidenta comenzará a ser juzgada por el Tribunal Oral Federal N° 2 este mediodía por la causa Vialidad, al que llega imputada como jefa de una asociación ilícita que direccionó fondos de la obra pública en Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez. En el banquillo de los acusados además de Cristina estarán el propio Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de obras públicas, José López, y otros ex funcionarios.

En una cadena de tweets que publicó esta mañana temprano Cristina confirmó que irá a la primera audiencia: “La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz. Es un refrito de denuncias desde 2008, armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en 2011 y la justicia de Santa cruz sobreseyó por inexistencia de delito”.

Según Cristina, las licitaciones fueron realizadas por organismos provinciales que dependen del Ministerio de Economía y la gobernación de Santa Cruz. “Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen 12 instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, aseguró la ex mandataria.

Además afirmó que las pruebas por las que fue acusada son las leyes del presupuesto nacional que fueron aprobados por el Congreso, así como decretos por ajustes presupuestarios. “Claramente no se trata de hacer justicia, sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas - cada vez con menos éxito - de la dramática situación que vive nuestro pueblo”.

En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de mayo de 2019

CRÍTICAS A STORNELLI

La precandidata a vicepresidenta además se despachó con críticas al fiscal federal Carlos Stornelli, aunque evitó mencionarlo. “Volveré a ir a Comodoro Py, no como otros que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías”, afirmó en relación a la investigación sobre el fiscal por el Caso D’Alessio, donde el juez Alejo Ramos Padilla lo declaró en “rebeldía” por no presentarse a declarar en su juzgado.

Luego Cristina recordó que se utilizó en causas en su contra la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, y recordó que ahora está investigado por haber participado de maniobras junto al falso abogado detenido Marcelo D’Alessio. “Los juicios deben buscar la verdad, pero aquí parece que no va a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la diputada Paula Oliveto y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio”, dijo Cristina.