Cristina recusó a la jueza Capuchetti por no citar a declarar a Milman y no investigar sus vínculos con el atentado

Cristina Fernández de Kirchner pidió un avance en la causa que investiga el atentado en contra de su vida, por lo que están detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, y que tendría conexiones políticas, que apuntarían a Juntos por el Cambio. En ese sentido, la vicepresidenta publicó un video en el que deja en claro esas pruebas, apunta contra el diputado Gerardo Milman y advierte que recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti por no citar a declarar al miembro de la oposición.

Con la locución de Julia Mengolini y una duración de tres minutos, en el video muestra todas las conexiones que involucran y vinculan a los acusados de planear su atentado con el vicepresidente del bloque PRO, sus asesoras y miembros de Revolución Federal.

Al comienzo del clip, El relato apunta a cómo fue el momento del ataque por parte de Sabag Montiel, de qué manera accionó su seguridad y quiénes estaban esperando para pedirle una foto o un autógrafo. En una segunda parte del video, se cuenta que una testigo se presentó a declarar que dos días antes del intento de homicidio, coincidió con Milman en un café, y lo escuchó decirle a sus dos asesoras.

"Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman junto a dos mujeres que lo acompañaban lo siguiente: Cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa", explicó. Así consta en el expediente según la declaración de Jorge Abello, asesor del diputado nacional por el Frente de Todos Marcos Cleri. Lo llamativo es que el 1° de septiembre, día en el que realizaron el ataque contra la vicepresidenta, Milman estaba en Pinamar.

La jueza Capuchetti investigó esta situación y determinó que coincide el relato de que estuvieron el mismo día, en el mismo horario y con las acompañantes que acuso la testigo según consta en las cámaras de seguridad. “Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo y efectivamente estaba acompañado por dos mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la Costa. A los dos días quisieron asesinar a Cristina”, asegura la voz de Mengolini en el video publicado por Cristina.

En un principio, las dos asesoras mintieron y dijeron que no habían estado ahí en esa hora, por lo que en el video de CFK se comunicó: "Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa".

Luego de eso, siguió con una serie de imágenes e información sobre la vida de una de las asesoras, Carolina Gómez Mónaco, en el que dejan dudas sobre la rápida sus vínculos con la política y el financiamiento de su centro de estética. También se habla de su supuesta social en el spa femenino, una mujer llamada María Alejandra Mroue, que era panelista en Crónica TV, el canal donde Sabag Montiel y UIiarte aparecieron en dos oportunidades.

Sin embargo, el principal enojo de CFK es que aunque ella presento todas estas "pruebas" la justicia todavía no llamo a declarar a Milman. Por eso, decidió recursar a la jueza del caso, Capuchetti.

Minutos después de la publicación del video, Milman estuvo en Radio Mitre y se refirió a toda esta situación: “Está viendo una película de ficción". Y agregó: “En este caso el falso testigo es un ex legislador de Santa Fe, asesor de un diputado de La Cámpora, que estaba sentado con otra persona, aparentemente un familiar de él, que dice que no escuchó nada sobre lo que yo supuestamente dije”.

“Yo nunca dije esa frase”, se defendió Milman. Y explicó: “Sí es verdad que fui a Pinamar y volví a Buenos Aires el 1° de septiembre al mediodía. El atentado se produjo en horas de la noche, es decir, cuando se realizó el desgraciado atentado yo estaba en Buenos Aires. Intentan vincular a este grupo políticamente porque no se bancan que estos jóvenes lúmpenes que creen que pueden ascender socialmente a través del delito sean parte de un complot para atentar contra la vida de la Vicepresidenta", concluyó Milman en su defensa en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre.