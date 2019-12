Cristina se reúne con Michetti, Ginés será ministro y sorteo para la Copa América: las 7 noticias para empezar el día

Fernández: “Esta Justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguro lo va a perseguir a Macri ahora”

El presidente electo aseguró que no quiere una “Justicia que persiga opositores ocasionales de un gobierno de turno, simplemente quiero una Justicia”. Además, Alberto Fernández sostuvo que “esta Justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente lo va a perseguir a Macri ahora”. “La gran reforma no es para que la justicia no persiga a un presidente, sino para que no persiga a un inocente”, señaló.

Además, adelantó que habrá cambios en la Agencia Federal de Inteligencia: “Si no cambiamos el sistema de inteligencia que se ha convertido en un sistema de extorsión, por un sistema que le sirva al país, vamos a seguir teniendo estos servicios como los que aparecen últimamente que se prestan a cualquier cosa”.

Salud volverá a ser Ministerio y estará a cargo de Ginés González García otra vez

Dos días antes del anuncio formal del gabinete, el presidente electo anticipó que el ministro de Salud será el sanitarista Ginés González García, ex ministro durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, ex embajador argentino en Chile durante la gestión de Cristina Kirchner y jefe de los equipos técnicos del PJ durante la campaña del Frente de Todos.

“Lo llamé a mi oficina y le dije: ‘hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito, Ginés, no yo, la Argentina que se ha vuelto de enfermar de sarampión, varicela y en la que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis”, aseguró ayer Fernández durante un acto en la UBA donde fue distinguido González García.

Cristina y Michetti se reunirán para acordar el traspaso de mando

La vicepresidenta Gabriela Michetti recibirá a su sucesora, Cristina Kirchner, para terminar de acordar el traspaso de mando y los detalles finales de la transición en el Senado de la Nación. Michetti le informará aspectos “operativos” de la Cámara alta. Será el primer encuentro privado entre ambas, aunque la transición ya había comenzado semanas atrás, con el senador Marcelo Fuentes en representación de Cristina.

Además, la ex presidenta se reunirá con los senadores que desde el 10 de diciembre formarán parte del amplio bloque del Frente de Todos, que contará con mayoría en la Cámara alta. Buscarán delinear cuáles serán los primeros pasos y proyectos que tratarán de aprobar.

Vidal y un guiño a Kicillof: “Hay que acompañar en la gobernabilidad”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal presentó ayer su balance de gestión, anticipó que seguirá trabajando en la provincia de Buenos Aires y remarcó que “es momento de generosidad y unidad”. “Siempre hubo distintos liderazgos, el que va a tener Mauricio como expresidente, pero también hay otros líderes”, señaló la gobernadora saliente.

“Vamos a seguir juntos en la provincia, hay que acompañar en la gobernabilidad a Kicillof”, dijo en conferencia de prensa. “Llegué con una causa, un auto y ahorros. Me voy con un departamento, un crédito y ahorros muy bajos”, dijo la gobernadora Vidal.

Todo mal: inflación de 55 % y dólar a $63 para fin de año según las consultoras

En el informe que todos los meses presentan al Banco Central, las consultoras advirtieron que el 2019 terminará con un 54,6 por ciento de inflación, la mayor desde 1991 y siete puntos por encima de la inflación del año pasado, cuando el anual trepó al 47,6 por ciento. Además, adelantaron que en 2020 la inflación anual será del 43 por ciento, en línea con el planteo del futuro director del INDEC, Marco Lavagna, quien habló de una inflación del orden del 40 %.

Además, las consultoras señalaron en el Relevamiento de Expectativas de Mercado que se depreció el tipo de cambio a partir del cepo y adelantaron que el dólar terminará el 2019 en torno a los $63, $2 por debajo del último informe.

La Justicia le prohibió a un hombre ir a ver a Boca porque debe la cuota alimentaria

La jueza de Salta Sylvina María Carrer le impidió a un hombre que viaje a Buenos Aires para asistir a ver un partido de Boca y ver un show musical en el estadio Luna Park porque debe varias cuotas de alimentos por la mantención de sus hijos. Se trata de Hugo Federico Suárez, quien de acuerdo con los datos judiciales no abona las cuotas hace casi un año.

Copa América 2020: Argentina jugará contra Chile en el partido inaugural en el Monumental

La Copa América 2020 será organizada por Argentina y Colombia e incluirá 38 partidos. Se disputará entre 12 de junio y el 12 de julio, participarán 12 selecciones, entre las que se encuentran Australia y Qatar, invitadas especiales. La gran novedad es que se llevará a cabo en dos países: el partido inaugural será en el Monumental y la final en Medellín. Argentina enfrentará a Chile en el partido debut.