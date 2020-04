Geriátrico de Belgrano: cuándo se detectó el virus y el errático accionar de los dueños, día por día

La peor postal de todas. El operativo de película que se llevó adelante en la noche del miércoles en un exclusivo geriátrico del barrio de Belgrano R encendió todas las alertas. En total, 19 de los ancianos que permanecían en las instalaciones fueron diagnosticados con corovanirus y trasladados por el SAME.

La impericia de los dueños del lugar, su versión de los hechos, la bronca de los familiares y la cronología de su accionar luego de que se confirmara el sábado el primer caso positivo en el lugar.

Miércoles: la primera alerta

El miércoles llegó la primera alerta cuando uno de los residentes fue trasladado a un hospital debido a que su cuadro de salud se complicó. Según explicaron los familiares de los otros ancianos, esta persona presentaba todos los síntomas de coronavirus. A las pocas horas de que el personal médico trasladó al jubilado, una de las cocinas de la institución avisó que se sentía mal. Desde el lunes había varios residentes que ya presentaban síntomas, pero nadie alertó a sus respectivas familias.

Lee más | Extenderán la cuarentena y esperan el pico de casos para junio: las 7 noticias del día

Viernes: comienzan a confirmarse los primeros casos

El viernes una de las señoras que vive allí comenzó a sentirse mal. Hacía una semana que presentaba síntomas compatibles con Covid-19, pero no había recibido la atención médica necesaria. No fue la institución, sino los propios familiares de ella quienes la llevaron a una clínica en donde le practicaron un test para ver si estaba infectada o no.

Sábado: detectan al paciente cero

El sábado al mediodía, el resultado dio positivo y la propia señora le contó a los médico, según expresaron sus familiares ayer en declaraciones a la prensa, que varios de los residentes presentaban los mismos síntomas.

A las horas de la confirmación, uno de los enfermeros del geriátrico manifestó tener síntomas. Esa persona, según explicaron las autoridades del ministerio de Salud de la Ciudad, sería el paciente cero de toda la cadena de contagios que lleva 19 casos confirmados.

En ese momento, y ya con los casos confirmados y un tercero en marcha, las autoridades empezaron a retirar el personal médico y la institución quedó a cargo de un electricista. Esto fue negado tanto por el apoderado del geriátrico, Luis Megyes, y por la directora médica, Carla Raffo, que luego de que estalló el escándalo dieron declaraciones a la prensa.

Domingo: deciden cerrar la residencia

El domingo los familiares de los residentes del geriátrico recibieron un mail alertando la situación. En la misiva se les adelantaba que todo el personal se iba a retirar por seguridad y que cada uno de ellos tenía que haberse cargo de sus respectivos familiares. Esto fue confirmado incluso por Raffo ayer por la madrugada. El motivo que dio era que ni las obras sociales, ni las prepagas, de cada uno de los residentes infectados se hacían cargo del traslado hacía una clínica u hospital.

Lunes: el personal del geriátrico se va

El lunes, sin personal médico en la institución, algunos familiares que podían comenzaron a retirar a los abuelos. Sin embargo estos no fueron la mayoría. Solamente diez. En los traslados participaron dos de las prepagas más grandes del país.

Martes: 19 casos confirmados y clausura



Ya entrado el martes, las autoridades de la Ciudad, junto con familiares de los residentes que seguían allí, procedieron a trasladar a los que quedaban allí y clausurar el geriátrico ."En virtud de que los dueños del lugar no informaran ni colaboraran con la crítica situación de los internados, la Ciudad procedió a evacuar el geriátrico y se hicieron presentes en el lugar los organismos de contralor a efectos de realizar los procedimientos inspectivos correspondientes y proceder a la clausura inmediata y preventiva", detallaron en un comunicado difundido pasada la medianoche.