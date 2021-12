Cruces por el Presupuesto, la inflación y el veredicto por el femicidio de Úrsula: las noticias del día

Cruces en Diputados por la defensa del Presupuesto 2022

La visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para la defensa de, valga la redundancia, el proyecto del Presupuesto 2022 no estuvo exento de polémicas y cruces entre el oficialismo y la oposición.

Es que tal y como contó BigBang, el Gobierno preparó la carta de la prórroga vía DNU de la ley de leyes por si no había quórum para tratarla. En ese sentido, Guzmán tuvo problemas en tres momentos puntuales por la intervención de tres legisladores de Juntos por el Cambio.

El primero fue cuando el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, quien tomando parte del discurso del ministro como también del que dio el viernes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le recordó al funcionario que si quieren buscar dinero de argentinos fugado de forma ilegal al exterior podrían empezar por lo que se viene revelando en la causa que investiga al ex secretario, difunto, de los Kirchner, Daniel Muñoz.

“Yo coincido con usted y coincido con la OECDE y acaban de salir artículos en el Financial Times combatiendo los paraísos fiscales, y eso es un proceso mundial con el cual no se puede desacordar. En ese sentido, le comento una muy buena noticia: el juez Julián Ercolini acaba de pedir la extradición del mexicano que asesoraba a Muñoz ¿se acuerde ese secretario privado que se volvió hiper millonario? Ese usó todas las trampas todos los paraísos fiscales y todos los ocultamientos de riqueza, ahí vamos aprender mucho de cómo se hacen esas cosas”, dijo.

Otro de los que criticó a Guzmán fue el diputado nacional Martín Tetaz quien le remarcó que las metas inflacionarias no son realistas. "Todos sabemos que lo que estamos tratando no se va a cumplir", señaló ante Guzmán. "Para que se cumpla la meta que usted está presentando ahí, noviembre y diciembre 1,1% cada mes. Y yo no creo que nadie en su sano juicio espere ese nivel de inflación", declaró.

Por último, a Gerardo Millman le cortaron el micrófono cuando preguntó en su intervención el costo que había tenido para el fisco el acto del kirchnerismo del viernes pasado en conmemoración por el Día de la Democracia.