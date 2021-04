Cruces por la vacunación en la Ciudad y el acercamiento entre Trotta y Acuña: las 7 noticias del día

La Ciudad le respondió a Volnovich por la denuncia del PAMI

Luego de la denuncia de la titular del PAMI, Luana Volnovich, por las dudas en torno a los listados de afiliados de la obra social en la Ciudad para recibir la vacuna contra el coronavirus (Covid-19), desde el Gobierno porteño salieron a responderle.

Desde su cuenta de Twitter, Volnovich aseguró que las nuevas postas de PAMI no tienen asignados los turnos correspondientes. "No puedo creer lo que ven mis ojos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID; pero los puntos de vacunación, vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando", escribió, junto a varias fotos.

Ante esto, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, fue el encargado de salir a explicar lo sucedido y desligó a la Ciudad de cualquier responsabilidad: "Los turnos se otorgaron en base a una nómina que dio el PAMI que tenía inconsistencia y errores. Lo único que hicimos fue colaborar".

En comunicación con la señal de noticias de A24, el jefe de ministros de Larreta añadió: "Lo que se comunicó no es así, no representa de ninguna manera la realidad en la Ciudad". Y responsabilizó a la obra social: "El PAMI puso 3 centros de vacunación en CABA para aplicar vacunas que recibió del Gobierno nacional y para eso nos pidió colaboración para el otorgamiento de los turnos. Para que podamos hacerlo nos dio una nómina, que usamos. El lunes, cuando empezó la vacunación, hubo baja a adherencia, al igual que las primeras horas del día martes. Por eso nos pusimos en contacto con quienes figuraban y nos encontramos con personas fallecidas, que no estaban en ese domicilio o que tenían un turno en otra jurisdicción".

Por último, el funcionario relató cómo accionó el Gobierno porteño ante estas inconsistencias: "Con la nómina hicimos un cruce de datos con todas las personas que habían sido vacunadas y las retiramos. Hicimos un segundo cruce y retiramos a los que ya tenían un turno. Solo otorgamos turnos al restante grupo e, incluso así, tuvimos inconsistencias y por eso pusimos un call-center específico y nos encontramos con los errores".