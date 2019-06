Cuadernos, legalización de la marihuana y fórmulas: 7 noticias que tenés que leer para empezar el miércoles

Causa Cuadernos: Stornelli pidió elevar a juicio oral la causa por coimas y sobornos

El fiscal federal Carlos Stornelli le pidió al juez Claudio Bonadio que eleve a juicio oral la llamada causa de los cuadernos, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como la jefa de la asociación ilícita que se dedicaba a recaudar sobornos de empresarios vinculados a la obra pública. En total, apuntan a 47 personas, entre ex funcionarios y empresarios.

A la ex presidenta la señalan como la responsable de 40 cohechos pasivos por casi U$S 19 millones de dólares. También están procesados Julio De Vido, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Alberto Fernández: “No tenemos que perseguir a los que fuman porro”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró a favor de la despenalización de la marihuana. Dijo que “la solución no es andar persiguiendo a los fumadores de porro”, y que “la solución es actuar con otra sensatez”. En declaraciones a radio Con Vos, señaló que “persiguiendo sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor”.

“No hablo de las drogas duras, ni de las drogas artificiales, hablo puntualmente de la marihuana, de lo que llaman drogas blandas. Es algo que recomienda Naciones Unidas, que ha explicado en más de un trabajo en los últimos años”, sintetizó el candidato a presidente.

Escuchalo acá:

Rodríguez Larreta repetirá fórmula en la Ciudad y Lousteau será candidato a senador

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que competirá en busca de la reelección en la Ciudad. Su compañero de fórmula volverá a ser el actual vicejefe, Diego Santilli. En un video que grabaron juntos, Rodríguez Larreta detalló: “Vamos a seguir trabajando en este desafío tan importante que es hacer de Buenos Aires una ciudad para vivir cada día mejor”.

El candidato a senador del frente Juntos por el Cambio será Martín Lousteau, que cuatro años atrás enfrentó a Rodríguez Larreta en la pelea por la jefatura de gobierno y lo llevó a un ballottage.

Mirá el anuncio de Larreta y Santilli:

Estoy muy feliz de contarles que @diegosantilli me va a acompañar nuevamente como candidato a Vicejefe en las próximas elecciones. Diego es una persona que admiro y que está haciendo un trabajo enorme en la Ciudad para que vivamos cada vez mejor y más seguros. #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/I51FspFlOy — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 18 de junio de 2019

Massa será candidato a diputado por el Frente de Todos y hay negociaciones febriles por las listas

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, bajó su candidatura presidencial y será candidato a diputado en la lista que encabezarán Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el Frente de Todos. “Tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires”, dijo en un evento organizado por el grupo Clarín.

Ahora, avanzan las negociaciones calientes por el resto de las listas, a días del vencimiento para presentarlas ante la Justicia electoral, el sábado 22 por la noche. Los intendentes buscan tener un rol protagónico, sobre todo luego de haber cedido en la candidatura de Axel Kicillof. Por la ley de paridad de género, el segundo lugar debe ser sí o sí para una mujer. El tercer puesto podría ser para Máximo Kirchner.

En mayo una familia necesitó $30.337,84 para no ser pobre, según el Indec

Un matrimonio con dos hijos chicos necesitó en mayo $30.337,84 para no caer por debajo de la línea de pobreza, lo que representa un 2,9 por ciento más que lo que necesitó en abril, cuando para no ser pobre necesitó $29.493,65. En el primer semestre de año, la canasta familiar que mide pobreza subió un 19 por ciento y más del 60 % en comparación mayo de 2018.

Copa América: con cuatro cambios, la Selección enfrenta esta noche a Paraguay

La Selección argentina busca la primera victoria en la Copa América que se disputa en Brasil, luego de la derrota 2 a 0 el sábado ante Colombia. Para enfrentar a Paraguay, el DT Lionel Scaloni planifica cuatro cambios, que incluyen a Milton Casco, Rodrigo de Paul, Roberto Pereyra y Lautaro Martínez.

Detuvieron al presunto asesino de la mujer hallada envuelta en una frazada en Colegiales

Raúl Antonio “El Gitano” Devias fue detenido anoche a pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de una mujer de 22 años que llevaba varios días sin vida, en Céspedes al 2900, en el barrio porteño de Colegiales. De acuerdo a fuentes policiales, Devias tendría vínculos con el negocio de la droga y un video muestra el momento en el que saca el cuerpo.

En 2013 Devias fue acusado de privación ilegítima de la libertad. Desde 2008 figura como director de una productora audiovisual.