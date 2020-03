Cuándo hay que usar barbijo y los diez pasos que tenés que cumplir para que funcione

La Organización Mundial de la Salud actualizó en las últimas horas las recomendaciones de cara a la pandemia de coronavirus, que al momento registra 170 mil casos detectados en 157 países. A continuación, cuándo se debe usar barbijo y los diez pasos que tenés que cumplir para que sea efectivo.

Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Los barbijos descartables sólo se pueden utilizar una vez y hay que tener en cuenta también que, si no no estás enfermo o cuidando a una persona que lo esté, estás malgastando un recurso que hoy escasea.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar un barbijo

1. Recuerde que sólo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar el barbijo, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione el barbijo para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto del barbijo (el lado coloreado).

6. Póngalo sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior del barbijo para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarlo, sacátelo; retirá las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo el barbijo alejado de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas con elmismo.

9. Deseche el barbijo en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desecharlo. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

Leé también | Las recomendaciones actualizadas de la OMS por coronavirus: los sí y los nuevos no a tener en cuenta

Siempre es bueno remarcar que las medidas frente a la COVID-19 más eficaces para protegerse a uno mismo y a los demás son: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de, al menos, 1 metro (3 pies) con las personas que tosen o estornudan.