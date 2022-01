Cuándo se deben vacunar los infectados con Covid y Vidal más complicada: las claves del día

El intercambio comercial cerró en 2021 con un superávit de US$ 14.750 millones

El intercambio comercial dejó un superávit de US$ 14.750 millones a lo largo de 2021, con un incremento de 17,7% respecto a los US$ 12.528 millones registrados en 2020, según comunicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

En diciembre, en el último mes del año, el balance entre compras y ventas al exterior dejó un saldo positivo para el país de US$ 371 millones, que revirtió el resultado deficitario de US$ 364 millones del último mes del 2020.

En 2021, las exportaciones sumaron US$ 77.934 millones, con un avance en la facturación del 42% interanual, al tiempo que las importaciones alcanzaron a US$ 63.184 millones, con un incremento del 49% respecto al año previo. La cifra de exportaciones fue la más alta de ocho años, por lo que aun con un ingreso récord de dólares a la economía no alcanzó para liberar el cepo que rige con esa divisa y que esta semana sufrió un nuevo torniquete.

En diciembre las exportaciones sumaron US$ 6.587 millones, con un crecimiento del 85,9% interanual, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 6.261 millones, con un avance del 59,1%.Durante el año pasado, el intercambio comercial alcanzó un monto total de US$ 141.118 millones, el mayor nivel desde 2013 cuando se ubicó en US$ 150.405 millones, producto de exportaciones por US$ 77.934 millones e importaciones por US$ 63.184 millones.

Las exportaciones de 2021 registraron un incremento de 42 % respecto a 2020 y el valor alcanzado solo es superado en la serie histórica por los niveles correspondientes a 2012 y 2011, con US$ 79.982 y US$ 82.981 millones, respectivamente.