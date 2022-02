Cuánto dinero necesitó una familia porteña para no ser pobre y quiénes son "la clase media"

La inflación no da respiro. Mientras que la mayoría de las consultoras privadas anticipan una inflación nacional cercana al cuatro por ciento para el mes de enero, la Dirección General de Estadística y Censos porteña publicó datos que generan alarma: una familia tipo necesitó percibir ingresos por $79.988 para no caer en la pobreza y $42.747 para no ser considerada indigente. Se trata de un salto promedio del seis por ciento en comparación con el mes de diciembre.

Para ser considerado clase media en la Ciudad, una familia debe percibir al menos $124.250, un 5.2 por ciento más que en diciembre. Y hay un dato no menor: la canasta contemplada no incluye el pago del alquiler de la vivienda, ni de las expensas comunes.

En los próximos días, más precisamente el 17 de febrero, el instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la inflación de enero y se esperan incrementos similares a los percibidos por la Dirección porteña.

La suba acumulada en los últimos doce meses en la Ciudad de Buenos Aires es del 48.5 por ciento para la canasta de indigencia, del 47.1 por ciento para la pobreza y 48.8 por ciento para la clase media.

Los sectores más castigados

En situación de indigencia: hasta $42.747,48

En situación de pobreza: de $42.746 hasta $79.988

No pobres vulnerables: de $79.988 hasta $99.400

Los sectores medios en la Ciudad