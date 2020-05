Cuarentena con más restricciones y extienden la negociación de la deuda: las 7 noticias del día

Antes del vencimiento del plazo para negociar la deuda, Argentina prorrogó las negociaciones

El Ministerio de Economía habló de un “soft default” y hoy publicó en el Boletín Oficial la extensión de la oferta a los bonistas que vence esta tarde. Mientras tanto, el ministro Martín Guzmán continuará las negociaciones luego de los dos guiños de esta semana: por un lado, el poderoso fondo norteamericano BlackRock se mostró de acuerdo con una negociación que acerque posiciones; y por el otro, ayer el vocero del FMI, Gerry Rice, se mostró optimista por las negociaciones.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, también será publicada ante la Securities and Exchange Comission (SEC). Según La Nación, en el Gobierno repiten que no será un default porque se enmarca en un contexto de un “preacuerdo” que podría llegar en breve. Ayer el presidente Alberto Fernández dijo que “estamos en default hace meses, antes de diciembre, sólo que los diarios no lo escriben, lo ocultan”.