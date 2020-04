Cuarentena gourmet: 7 tiendas que hacen delivery de comida rica y vinos deliciosos

Abunda algo que nos faltaba: tiempo para cocinar. Pero la imaginación necesita tres cosas más: productos de buena calidad, variedad y una guía de compras práctica para tiempos de coronavirus.

La solución son las tiendas de proximidad con delivery. El motivo es obvio: ir al súper se complicó. Las colas son muy largas, los faltantes están a la orden del día y el consumidor expone innecesariamente su salud. Muchos, además, se cansaron de llenar carritos de papel higiénico o de seguir otros extraños comportamientos. En las sucursales de Jumbo, por ejemplo, es tendencia el agua de coco. En este caso, la compulsión tiene fundamento: es un antioxidante natural con propiedades hidratantes, envase de cartón y vencimiento largo.

Las tentaciones gourmand son variopintas. Van desde dónde conseguir las adictivas galletitas de manteca danesas hasta la localización de vinos de alta gama o alimentos gourmet de primera necesidad: condimentos, salsas importadas, pastas negras o leches natural de coco o almendra. En las cadenas francesas, como Carrefour, es más sencillo encontrar aceites de oliva de primera calidad (como el español Ybarra o el Colavita) o delicias francesas como las mostazas Delouis.

La compra virtual en aquellos súper que poseen sector gourmet sigue en pie por la costumbre cada vez más incorporada de usar sus plataformas digitales. Sin embargo, la alta demanda limita la disponibilidad y las “colas virtuales” son habituales, no solo para esperar la entrega sino, incluso, para hacer el pedido online.

De ahí que las tiendas de proximidad (y las tiendas online) ayudan a reencontrarse con productos premium regionales e importados, teniendo en cuenta que los segundos permiten lo que la cuarentena obligatoria impide: viajar por el mundo de los sabores y aromas gourmet, en este caso sin movernos de casa.

Te invitamos a una excursión, barrio por barrio, por siete delis que aún operan a precios razonables a pesar de la pandemia.

1 Puntocuc Market. En todo el país

Ninguna delicatesen le es ajena: ofrece bloc de foie gras de canard Rougié, vinagre de champagne, mayonesa de lima, aceitunas rellenas, filetes de anchoítas enrolladas con pistachio y avellanas, chocolates belgas, y combos a precios más que convenientes (picada, ahumados, sushi). Tiene gran variedad de salsas picantes, salsa inglesa Lea & Perrins, nueces peladas Melar, paelleros Carmencita y el buscado set de mostazas francesas Delouis de dijon, hierbas de provenza, limousine y dijon con miel.

Se especializa en la venta online y entrega gratis en 48 horas en compras superiores a los $1500. Reparte en todo el país a través de Andreani y el Pick Up Point en CABA queda en el barrio de Saavedra.

Delivery: 11-3221-4408 / 11-6360-5944

https://puntocucmarket.com/

2 Maja Jamonería. Palermo (CABA)

Es la delicatesen top de Palermo Soho, con sucursales en Belgrano y Caballito. Y no solo es deli sino vinoteca/bar/restó, un dato para anotar cuando la cuarentena sea cosa vieja, y el único almacén gourmet de Buenos Aires que ofrece todos los productos San Giorgio (nacionales e importados) y los chacinados “estilo italiano” de Pietro Sorba. Aparte de los aderezos para ahumar (humo líquido, humo sólido, pimentón, aceto con humo…), aceites trufados o pastas con tinta de calamar, Maja llena sus heladeras con más de 100 quesos distintos y 15 tipos de jamones cerrados al vacío, cervezas exóticas y picadas gourmet. Maja Belgrano también ofrece pimientas y condimentos italianos con tapa molinillo, salsa alioli, fondo de paella, aceites de oliva, sal marina, chocolates, crema catalana y la misma variedad de quesos y fiambres, por citar a sus productos estrella. En todas las sucursales el horario es el mismo: de 10.30 a 20.00 horas. El delivery en compras mayores de $1000 es gratuito en un radio de 4 km a la redonda de cada local.

Palermo: Borges 1732 / Delivery Whatsapp: 116-354-8755

Belgrano: Monroe 2586 / Delivery: 2092-8824

Caballito: Av. Angel Gallardo 699 / Delivery: 4843-5904

https://www.instagram.com/maja_jamoneria/

3 Bodega Amparo. Palermo, Villa Urquiza y Devoto

Vinos, espumantes, licores. Quesos y fiambres. Porotos, aceitunas y frutos secos. Pero también leche de coco, dulce de guayaba, especias intrigantes y arroces italianos, couscous, tinta de calamar y mostazas premium. Vas a encontrar todo eso y un excelente servicio en las tres sucursales de la cadena de la familia Maldonado. “En este momento tenemos buenas ofertas en cervezas y vinos. Y ofrecemos delicatessen a precios normales”, explicó Nicolás, uno de los hermanos Maldonado. “Siguen vigentes las tarjetas mercado pago”, agregó. “En breve estaremos en las aplicaciones Rappi y Glovo”. Horario de atención: Lunes a Sábado de 8 a 20 hs y feriados de 9 a 13 hs.

Palermo: Darwin 1532 (entre Gorriti y Cabrera) / Delivery +54911.3404.5074

Villa Urquiza: C ombatiente de Malvinas 3881 (Esquina Mendoza) / Delivery: +54911.6543.6512

Villa Devoto: Bahia Blanca 4811 (esquina Carlos Antonio Lopez) / Delivery: +54911.3404.5079

http://bodegaamparo.com.ar/

4 Vinoteca Vicente. Mercado del Progreso, Caballito

Chocolates y licores. Vinos alta gama y chocolates. Y sumando. Es una tienda única en su tipo en el barrio que debe su nombre a una pulpería legendaria. Se diferencia por la variedad: especias de todo el mundo, vinagre de vino al estragón, a las finas hierbas o de vino tinto, distintas calidades de couscous. En el populoso barrio, Vinoteca Vicente es la parada perfecta donde conseguir arroces italianos para risotto, pastas negras San Giorgio, condimentos españoles Carmencita, aceto di Modena Fini y pimienta mix Droguería.

Rivadavia 5430. Horario: De 7 a 13 hs Delivery: 4988-9165

http://www.vinotecavicente.com.ar/

5 Casa Polti. Belgrano

Son dos tiendas, una dentro del Mercado de Belgrano y otra sobre Juramento. Su oferta gourmet es diversa: vinagres y especias extravagantes, mermeladas regionales y esas preciosas latas de te inglés para regalar. Silvia Álvarez levanta pedidos desde las páginas que tiene Casa Polti en Facebook e Instagram y estudia en voz alta la demanda de sus clientes. “No sé por qué, pero se están vendiendo muchísimo los frutos secos, leche de coco y arroces, no importa el precio: el arborio, por ejemplo, agotó. También me quedé sin mostaza francesa Delouis, que no es barata, pero nunca falta el que quiere darse el gusto. La gente se aburre y cocina, por eso busca productos que no compra habitualmente”, sigue Silvia, que solo opera en efectivo y envía a domicilio a partir de compras de $1000, según la zona.

Polti Mercado de Belgrano: Juramento 2537. Horario: 9 a 14 hs. Delivery: 4783-0883

Casa Polti Sede central: Juramento 2455. Horario: de 9 a 16 hs. Delivery: 4784-3081

Web: http://www.casapolti.com.ar

6 Gourvin Vinoteca. San Telmo

Destilados, vinos de alta gama, queso de campo, pesto genovés, caponata, foie gras, arroces para risotto, te inglés, pimienta negra: todo menos alcohol, que es lo que caracteriza a la tienda, se llevan los clientes de Gourvin. “Quizá se piden alguna cervecita… y eso que tenemos 140 marcas diferentes de todo el mundo”, se distiende en una sonrisa su propietaria, Victoria García. “Los vecinos quieren cocinar y se llevan salsas, condimento ahumado o acetos importados. En este momento se mueve todo”. Su clientela vip de Puerto Madero no sabe que la tienda sigue abierta. “Cuando alguno pasa a pasear el perro y ven que estamos abiertos, entran como un rayo”, dice García.

Envían al interior, pero para el barrio ofrecen el sistema take away. “Nuestros clientes hacen su pedido antes, para no saturar, y están habituados a usar Uber o Glovo para retirar”. Horario: De 9 a 14 hs y de 15 hs a 19 hs, de Lunes a Sábado.

Av. San Juan 600. Tel.: 4600 4187

http://www.gourvin.com.ar/

7 New Garden. Recoleta y sucursales

La cadena de Villares tiene entre CABA y Buenos Aires 18 sucursales. La sede de Recoleta es un ejemplo de que hasta en el barrio donde viven los porteños de mayor poder adquisitivo las prioridades se parecen a las de otros puntos del país. “Lo que más sale son los productos de primera necesidad como los arroces, las legumbres, las lentejas o los aptos para celíacos. Obviamente, no faltan los pedidos gourmet. Muchos aprovechan que tienen más tiempo para cocinar”, cuenta Carina. En sus góndolas se lucen toda clase de especias, arroz suelto, vinagre de arroz, aceto andino con frutos del bosque y salsa alioli. “Recomendamos hacer compras grandes y enviarnos los pedidos para que los retiren rápido. También pedimos que abonen con tarjeta para evitar el efectivo”, explica.

Talcahuano 1075. Tel 4522-8003 Delivery: 15 33312907

https://newgarden.com.ar/