Cuarentena para antivacunas y muertes: los países de Europa que viven un drama por el coronavirus

Mientras que Argentina ya cuenta más de 35 millones de habitantes con una vacuna contra el coronavirus y más de 27 millones con el esquema completo, y se prepara para dar dosis de refuerzo, en otras partes del mundo, todavía falta mucho tiempo para que puedan superar a la pandemia.

Y algo de eso sucede en Europa. En las últimas horas, y según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la situación que se vive en 10 estados de la Unión Europea es “muy preocupante” y “preocupante” en otros 13 países.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según el informe del organismo con sede en Estocolmo, de los 27 países miembros de la Unión Europea, Bélgica, Polonia, Países Bajos, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría y Eslovenia viven un drama diario y genera mucha preocupación en el ámbito médico del continente. Esto se debe en parte a la baja cantidad de personas vacunadas y la falta de medidas sanitarias por parte de la población.

En el comunicado, explicaron: "La situación epidemiológica en la UE está caracterizada por un alza rápida e importante de los casos y una tasa de mortalidad débil pero en lenta alza. Los casos, las hospitalizaciones y el número de muertos deberían aumentar en el curso de las dos próximas semanas".

En tanto, los países que se encuentran en una situación un tanto mejor aunque fue descripta como “preocupante” son Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y Eslovaquia. En ese sentido, la llegada del otoño y las bajas temperaturas aumentaron los casos.

En tanto, la categoría “preocupación moderada” de la ECDC fue para Francia, Portugal y Chipre. Y las cuatro naciones que están en una situación óptima y no presentan inconvenientes a futuro son Italia, España y Malta.

Frente al aumento de casos y de las hospitalizaciones, varios gobiernos dispusieron nuevas medidas. Uno de ellos es el de Países Bajos en donde registraron el mayor número de casos desde el comienzo de la pandemia en la última semana.

Por ese motivo, los comercios no esenciales adelantarán su horario de cierre a las 19 y, en cuanto a las empresas, desde el gobierno nacional recomendaron que la mayor parte de sus empleados trabajen desde sus hogares y se priorice el teletrabajo. En tanto, los hoteles deberán cerrar sus puertas por dos semanas.

Además los eventos multitudinarios estarán prohibidos. Por ejemplo, tanto los partidos de la liga de fútbol local como los torneos internacionales al igual que los encuentros de la Selección nacional por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 estarán cerrados al público.

Pero, la medida más dura se prepara en otra nación. Por estas horas, el Gobierno de Austria planea una nueva cuarentena. Pero no para todos sino que sólo para aquellos que no se hayan vacunado contra el COVID-19. El canciller austriaco Alexander Schallenberg anunció que espera la aprobación del Parlamento para un confinamiento de todos los ciudadanos que no se hayan vacunado.

"El objetivo es claro: el domingo queremos dar el visto bueno a un confinamiento nacional para los no vacunados", dijo Schallenberg en una conferencia de prensa. Todavía no quedó en claro cuándo comenzará esa nueva etapa del aislamiento. En algunas zonas, como Salzburgo, podrían iniciarse el lunes próximo.

Otro país que presenta cifras alarmantes es Dinamarca. Ante el aumento de contagios, todas los habitantes deberán presentar el certificado de vacunación para ingresar a cualquier edificio, como oficinas estatales o privadas, bares, restaurantes, discotecas o comercios.