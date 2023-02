"Cuentan conmigo": Scioli puso primera y deslizó su candidatura en una carta pública

Daniel Scioli es, sin lugar a dudas, una de las principales referencias políticas del país desde la década del 90, luego de que se retirara del mundo del deporte. El ex diputado no estuvo presente en la mesa política del Frente de Todos pero, desde Brasil, sorprendió al compartir una carta pública con la que deslizó con sutileza su intención de ir por la revancha en el 2023 y encabezar, al menos, una de las boletas en las PASO.

“Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año. Creo conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continuar el diálogo acerca de una pasión compartida: el futuro de nuestra Argentina. Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre”, comenzó redactando Scioli.

Por su parte, comenzó haciendo referencia a las tareas que desempeña en Brasil, donde es embajador por Argentina, y afirmó: “La relación con Brasil creció hasta recuperar el lugar de primer socio comercial y alcanzar el récord de intercambio en los últimos nueve años. Todo eso a pesar de las diferencias ideológicas. Ejercí una diplomacia de resultados, porque primero está la Patria. Y porque el Mercosur es estratégico para el crecimiento y el desarrollo sostenido. La distancia física me permite observar la realidad desde otra perspectiva”.

El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, apoyó a Alberto Fernández y le agradeció, ya que para él, fue por la generosidad del mandatario, que pudo conocer y descubrir avances tecnológicos, la inteligencia artificial, el despliegue de las energías renovables, la minería y los agroalimentos pensando al empresariado pyme como el gran agente de transformación productiva. También considera que junto a él y al presidente del país vecino, Lula Da Silva, se enfocará en los “acuerdos de integración firmados con nuestro país en el menor tiempo posible para el bien de ambos pueblos”.

Tras repasar todo su currículum y su carrera política en el país, obviando la derrota frente a Mauricio Macri, Scioli opinó que desde su templanza pudo diferir que sí es política y así mejorar la vida de las y los argentinos. “A veces se confunde moderación con tibieza. Todo lo contrario! Ser moderado es mucho más difícil que ser extremo, es ser firme y tenaz con las ideas que se llevan adelante, lo que permite construir consensos para viabilizar políticas que mejoren la vida de nuestra gente y garantice la igualdad de oportunidades”.

Si bien el candidato a presidente por el Frente de Todos aún es una incógnita, Scioli concluyó su carta con un guiño a Alberto Fernández y le pidió a la gente que lo apoye. “Hoy me siento con fuerza y energía para trabajar aún más por mi país, por el sueño de una Gran Argentina que fue el que inspiró mi vida deportiva y cada una de las responsabilidades para las que me eligieron por el voto popular. Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor. La lealtad seguirá siendo mi hoja de ruta. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes”.