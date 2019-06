Cuidá a tus hijos: prohíben una marca de toallitas húmedas para bebés

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, decidió este martes terminar con la venta de toallitas húmedas para bebes. Las medidas fueron oficializadas este martes en el Boletín Oficial, mediante las disposiciones 4603 y 4604/2019, que indican que que los productos médicos de la empresa Ningbo Cibei Medical Treatment Appliance Co., Ltd, no se pdrán vender mas.

Se trata de las toallitas húmedas Clin Off en sus dos versiones: "Clin Off Toallitas húmedas Babies Aloe Vera" y "Clin Off Toallitas húmedas Babies clásicas", ya que estos productos no cuentan con datos de inscripción sanitaria ni con información sobre el responsable de la comercialización.

"Los productos de estas marcas no estarán a la venta hasta que se encuentren inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración", explicó la Anmat.