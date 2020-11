Cuidado responsable: consejos para evitar contagios de Covid-19 en las primeras comidas en familia o con amigos

Después de que el Gobierno anunciara el fin del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus en varios lugares del país, muchos decidieron aprovechar el buen clima para comenzar a reunirse con amigos o familiares que hace tiempo no ven.

Sin embargo, a pesar de que en la Argentina se está iniciando el camino de la nueva normalidad, la realidad es que el peligro aún existe y a grandes escalas, por lo que resulta ideal tener ciertos cuidados y seguir algunos consejos para evitar un contagio masivo dentro de un mismo grupo.

Lo ideal sería que la persona que cocina sirva con barbijo la comida para todos.

El infectólogo Daniel Pryluka, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de infectología en el Hospital Velez Sarfield, explicó a BigBang que lo principal y a lo que más atento hay que estar es a que los invitados permanezcan a la mayor distancia posible y con el barbijo puesto todo el tiempo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Vengo observando que se juntan tres o cuatro amigos en una cervecería, pero siguen charlando después de comer sin el barbijo. Yo me puedo juntar con alguien a tomar un café, lo tomo, y me lo tengo que volver a colocar al tapaboca, obvio que comer y tomar con el barbijo es imposible, pero es ese rato nada más", indicó.

El profesional sostuvo también que la mejor opción para los encuentros es hacerlos al aire libre; en balcones amplios, terrazas o en un parque, pero que si se está en un lugar cerrado, hay que tener la precaución de mantener siempre las ventanas bien abiertas.

Aunque hasta ahora el Gobierno Nacional no dio a conocer la cantidad de personas que pueden reunirse en todo el país, porque de hecho las diferentes provincias y localidades atraviesan hoy distintas situaciones epidemiológicas, lo cierto es que en muchos países se recomienda que no sean más de 10.

Las reuniones deben hacerse al aire libre.

Además, en este sentido, el infectólogo aclaró que cada anfitrión debe darse cuenta del espacio con el que cuenta para el encuentro, y evitar juntar muchos amigos o familiares si vive en un departamentos pequeño.

Respecto a cómo presentar la comida, Pryluka mencionó a este sitio que lo mejor es que una sola persona acerque los platos a cada uno de los invitados, y que se eviten bandejas en común.

"Hay que tener cuidado de no pinchar con el tenedor sucio, no se pueden mezclar cubiertos. Lo ideal seria que una persona le sirva a todos", comentó. De la misma manera, en lo relacionado al lavado de manos, el profesional aclaró que debe hacerse de manera seguida, y que el riesgo no se da tanto por compartir la misma toalla (la cual generalmente está en el baño y es usada por todos los que entran), ya que las personas se secan una vez hecho el lavado.

"El papel descartable es mejor que la toalla, pero tocás la toalla cuando te lavaste las manos, por eso con el coronavirus, que lo mata el jabón, eso no sería un problema. Aún así, si puedo poner papel es mucho mejor, de hecho en las instituciones de salud hace muchos años no existe la toalla de tela, pero no sirve si está mal puesto y el que se seca termina tocando todo", argumentó.

El continuo lavado de manos en el encuentro es importante.

En cuanto al tiempo que debe durar el encuentro, Pryluka aseguró que está comprobado que si uno está en contacto con un infectado por pocos minutos, y cuenta con todas las medidas de seguridad, es poco probable un contagio, aunque si uno permanece al lado de un enfermo durante toda una noche, el riesgo se hace mayor.

Cuando las reuniones no pueden darse al aire libre por diferentes motivos, el infectólogo destacó que el uso del aire acondicionado puede ser bueno, siempre y cuando se trate de un aparato que recicle el aire.

"Si el aire recicla el ambiente, eso está bueno, porque saca aire contaminado, y entra aire limpio, hoy en día muchos cuentan con esa renovación. Pero si en la oficina todos se ventilan con el mismo aire, y lo vuelve a usar y hay una persona enferma, no sirve", aclaró.

"Con respecto a los ventiladores de pie, recircula el aire contaminado, el de techo también, por eso si es un día de mucho calor como ocurre en Navidad o Año Nuevo, es bueno usarlo con las ventanas abiertas, para que el aire baje y salga por la ventana", indicó por último.

Solo se debe sacar el barbijo para comer y tomar.

Del mismo modo, Eduardo López, uno de los infectólogos que integra el comité de expertos que asesora al Gobierno, dijo a BigBang que lo ideal es que en las juntadas los ambientes permanezcan bien ventilados, y que en caso de tener que encontrarse dentro de un lugar cerrado, que no se supere a las 10 personas.

"La distancia puede ser un metro y medio, y es posible que se armen burbujas de mesa, en lugar de tener una mesa en común, de tal manera de que se puedan poner las mesas a dos o tres metros, y que no estén ocupadas por más de tres o cuatro personas", sostuvo.

El especialista también destacó que resultaría bueno que las personas que vayan a reunirse cuenten con una cuarentena de 10 días, y que aquel que tenga cualquier síntoma, evite concurrir.

"Si se van a mezclar adultos mayores con adolescentes, todos deben cubrirse muy bien para no infectar a los mayores en las reuniones privadas. Hay que sacarse el barbijo solamente al momento de la comida o para tomar y luego volver a colocárselo", cerró.