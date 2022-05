Cumbre albertista en La Rosada, cambios en el bono y el giro clave en el caso Dalmasso: las 7 noticias del día

La "China" Suárez habló de Icardi, del impacto que sintieron sus hijos y, ¿confirmó su separación?

La participación de Eugenia "la China" Suárez de la entrega de los Premios Platino en Madrid obligó a la actriz a enfrentar una vez más a los medios. Cabe recordar que desde que Wanda Nara hizo público el affaire que su marido, Mauro Icardi, mantuvo con la ex Casi Ángeles en París; la "China" sólo brindó una cuidada entrevista a Alejandro Fantino y luego se llamó a silencio.

En diálogo con la revista Hola, Suárez habló por primera vez sobre cómo vivieron sus hijos (Rufina, Amancio y Magnolia) la exposición mediática que sufrió en los últimos meses. "Mis hijos son muy chiquitos todavía, así que por suerte no se enteran de nada de eso", explicó, aunque reconoció el impacto que sí sintió ella: "Se sufre, se sufre mucho. Aunque parezca que una puede con todo, se sufre".

Consultada sobre si seguía en pareja con el empresario español Armando Mena, la "China" esquivó la respuesta, alimentando aún más los rumores de ruptura: "No quiero hablar de mi vida privada, no hablo más de mis cosas. Estoy enfocada en mi trabajo, en mis hijos; así que estoy muy bien".

¿Cuál sería tu hombre ideal? "Creo que no hay un hombre ideal, nunca tuve un hombre ideal", advirtió, al tiempo que aclaró que no piensa en volver a ser madre: "No, no puedo más. Estoy muy bien así".

"Creo que todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos, pero también son enseñanzas y hay que tomarlas así, como un aprendizaje", cerró.