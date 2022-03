Cumbre clave por Ucrania y el acuerdo con el FMI al Congreso: las 7 noticias del día

La víctima de la violación en Palermo publicó una carta en donde criticó a los medios

Fue un episidio que pasó casi sin trascendencia, pero ayer por la tarde un canal de noticias publicó el nombre de la víctima de 20 años que sufrió una violación grupal a plena luz del día en el barrio porteño de Palermo. Incluso llegaron a mostrar documentos de la causa en donde había telefonos de los testigos del caso, todo frente a la mirada del abogado de la víctima, Hugo Figueroa, que estaba invitado al programa.

Ante este escenario la víctima del abuso sexual perpetrado por seis jovenes que están detenidos envió una extensa carta a la agencia de noticias Télam en donde no sólo repudió ese hecho sino la forma en la que se cubre el caso y el constante intento de avanzar sobre su intimidad.

"Por un lado, me siento muy agradecida por la visibilización que se le dio a mi caso en sentido de la presión que se genera para que se haga justicia, gracias a ello varias personas se contactaron conmigo para solidarizarse y ofrecerme su ayuda en la medida de lo posible, sin embargo, por otra parte, casi desde el momento inicial de lo ocurrido, me sentí totalmente hostigada por parte de los medios", escribió.

"He visto mucha indignación en las redes y medios a favor de mi persona, que pobre chica, que sufrió un infierno, que la apoyamos, que repudiamos lo que le pasó, que ojalá esté bien... Sin embargo, a pesar de ello, no he visto que ninguno de los medios que trasmitieron ese mensaje de “apoyo” hayan blureado mi imagen al 100%, creo que ni siquiera se cuestionan (o no quieren hacerlo) que el hecho sea trasmitido todos los días en todo momento es revictimizante y me genera mucho dolor ya que claramente lejos de ayudar más que nada hace que me remita al hecho constantemente, cosa se imaginarán, no es para nada saludable luego de una experiencia así", remarcó en otro de los pasajes.

"Lo que realmente me sorprendió y me duele muchísimo al punto de generarme terror y una angustia indescriptible (además claro, de la situación vivida) es la poca responsabilidad que han tenido los medios con la protección de mi identidad. Estos últimos días no sólo han trasmitido en directo un video en el cual se ve mi rostro al descubierto sin ningún tipo de autorización, sino también que hoy en un canal han dejado ver mi nombre en un panel, sin ningún tipo de blureo ni nada por el estilo", remarcó en referencia al hecho.

"Esta vez fui yo, pero no me gustaría que el día de mañana la dañada sea otra y luego de una situación tan dolorosa deba sufrir también la exposición a que la gente diga lo que le dé la gana y haga de una vivencia horrible, traumática y todos los adjetivos que creo hasta ustedes saben utilizar más que yo, un espectáculo pochoclero que sólo alimenta morbo y genera más dolor. El respeto a la protección de la identidad de la víctima no es un favor, es un derecho”, concluyó.