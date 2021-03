Cumbre en La Rosada por las nuevas medidas y cuántas vacunas llegan: las 7 noticias del día

Reflotan parcialmente el barco que bloquea el Canal de Suez

Ingenieros reflotaron parcialmente hoy el enorme barco portacontenedores que sigue bloqueando el Canal de Suez, informaron autoridades, sin precisar cuándo podrá ser retirado el buque. El organismo egipcio (SCA) que administra el canal dijo que la popa del barco, que estaba encallada en una orilla, fue sacada parcialmente de la ribera, aunque el buque permanecía atascado en el canal.

El director ejecutivo de Royal Boskalis, la empresa matriz de la firma holandesa contratada para ayudar a desencallar el portacontenedores advirtió que lo más difícil aún está por hacerse. "La buena noticia es que la popa está despejada, pero eso era lo que considerábamos la parte fácil. El reto sigue siendo la parte delantera", dijo Peter Berdowski a la radio pública holandesa.

Cuando se logre desencallar el navío, que tiene paralizado el tráfico marítimo desde el martes pasado, se necesitarán "alrededor de tres días y medio" para que todos los buques en espera puedan cruzar, dijo Osama Rabie, de la Autoridad del Canal (SCA)

"La posición del navío fue reorientada en un 80% en la dirección correcta", afirmó el almirante Rabie, precisando que "la popa del navío se alejó 102 metros de la orilla, cuando antes estaba a solo cuatro metros".

El responsable también aseguró que el inicio de la operación para desencallar el inmenso buque se estaba haciendo "con éxito", informó la agencia de noticias AFP.

"Las maniobras para reflotarlo se reanudarán cuando aumente el nivel del agua de nuevo", explicó el almirante, añadiendo que en ese momento el nivel del agua subirá lo suficiente "para reflotar totalmente el buque y colocarlo de nuevo en el medio de la vía".

Poco antes, la empresa naviera japonesa Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores confirmó que el "Ever Given" había "girado" pero que todavía "no flotaba”. En total, 425 buques estaban atrapados el lunes a ambos lados y en el centro del canal que une el mar Rojo y el Mediterráneo, según la revista especializada Lloyd's List.