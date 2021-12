Curiosos adornos, árboles gigantes y con cuidado por el Covid: cómo se vive la Navidad en China

La Navidad no es un día festivo en China, pero con el transcurso de los años comenzó a celebrarse cada vez más en las grandes ciudades del país como Pekín, Hong Kong, Shanghái y Cantón, donde viven un gran número de extranjeros. Estos últimos fueron los responsables de que esta fecha comience a ser tenida en cuenta en este punto del planeta y ayudaron a extender la tradición a diferentes rincones del país asiático.

Sin ir más lejos, en este último tiempo y, claro está, durante esta época del año, en las mencionadas ciudades de China cada vez son más las calles decoradas con motivos navideños, así como también una gran cantidad de gente en los shoppings o centros comerciales buscando el regalo ideal. De hecho, en estos lugares comenzaron a instalarse grandes árboles de Navidad, luces, adornos, villancicos y algún que otro Papá Noel.

De esta manera, en los últimos años, y especialmente entre los más jóvenes, quedó en evidencia una tendencia creciente a celebrar la Nochebuena y la Navidad, en muchos casos organizando cenas con amigos en las que se intercambian tarjetas de felicitación y pequeños regalos. O por lo menos así lo reflejó Brian González, el influencer argentino que utilizó sus redes sociales para mostrar cómo se prepara el enorme país asiático para recibir una nueva Navidad en época de pandemia.

Cuando uno imagina los festejos de Navidad, las redes sociales se suelen colmar con postales de Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Australia hasta los Emiratos Arabes Unidos, pero poco saben que en China se vive estas fiestas con la misma intensidad. "Aproximadamente todos los días hay cien casos nuevos (de Covid-19)”, cuenta el argentino que se encuentra viviendo en China desde hace 22 años.

Si bien festejar esta multitudinaria fiesta con el coronavirus todavía amenazando al mundo no es sencillo tampoco para China, según cuenta el youtuber, la situación está controlada por las autoridades locales. “Con el tema de Omicrón se sabe que en un par de ciudades hubo apenas unos casos descubiertos en las cuarentenas que se generaron por las personas que vienen de otros países al ingresar a China”, destacó.

¿Quién es Brian González? El oriundo de San Vicente, comenzó por curiosidad a estudiar chino mandarín apenas terminó la secundaria. Su desempeño en esa lengua fue tal que resultó merecedor de una beca que le permitió viajar con solo 18 años a China. Brian además es panelista de la televisión pública china, fue el traductor oficial de Lionel Messi cuando estuvo en ese país y de otros embajadores argentinos.

Se trata nada más ni nada menos que del influencer extranjero con más popularidad en China, con millones de seguidores en redes sociales. Sin ir más lejos, muchos medios lo consultan sobre la situación del país desde que estalló la pandemia de coronavirus contando desde la propia Wuhan, territorio que se presume comenzó todo, las últimas novedades de lo que ocurre en una de las más grandes potencias del planeta.

En este contexto, González reveló que “en China actualmente hay 80 zonas esparcidas por todo el territorio denominadas ´de riesgo´”. A su vez, señaló que esto no representa una amenaza para el resto de los habitantes del país que viven sus vidas sin ningún tipo de restricción adicional. “La única recomendación que se les hace a los ciudadanos es que no salgan de sus ciudades sin no tienen ninguna razón apremiante para hacerlo”, aclaró.

Para poder entrar a cualquier espacio cerrado o tomar transportes públicos como los taxis, se debe escanear un código QR que sirve de pase sanitario que certifica que la persona no tiene coronavirus o si estuvo en contacto estrecho con un portador el virus y si está vacunada. Los comercios suelen estar íntegramente decorados con adornos navideños y los shoppings, como remarcamos con anterioridad, lucen enormes árboles.

En los mercados chinos es común encontrar en estas fechas alimentos que no se ven en otros meses del año como algodón de azúcar o tamales mexicanos, así como también se puede escuchar continuamente música navideña en los negocios y hasta villancicos cantados por niños y jóvenes en inglés. Como dato curioso en la cultura China las manzanas están muy ligadas a la Navidad. Esto tiene que ver con el idioma.

En chino “Noche de Paz” se dice ping an ye que suena muy similar a como ellos denominan a la manzana ping guo, entonces se regalan dulce de manzanas o la propia fruta para desear una Navidad feliz. En la Embajada Argentina se celebró la Navidad con una semana de antelación invitando a los miembros de la Asociación de Argentinos en China dónde se festejó con vino, empanadas y hasta un espectáculo de tango.