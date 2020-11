Dalma, Diego Jr y los desgarradores mensajes de despedida a su papá

De la despedida de Diego Armando Maradona participaron de manera íntima casi todos los hijos del "Diez", con excepción de Diego Junior, quien no pudo viajar desde Italia porque él y su familia se encuentran con Covid-19.

Muy dolido por no haber podido formar parte de la ceremonia en la que despidieron al astro del fútbol, este viernes Junior escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que fue muy feliz junto a su padre, y que cuando lo tenía al lado se sentía "invencible".

Durante la madrugada de este jueves, del velatorio íntimo en la Casa Rosada participaron Claudia Villafañe; Verónica Ojeda junto a Dieguito Fernando; Jana Maradona y Gianinna y Dalma.

A pesar de los rencores del pasado, la familia decidió unirse para atravesar este doloroso momento, y cada uno a su manera y tiempo, se despidió del "Diez" antes de que fuera llevado al cementerio Jardín de Paz de Bella Vista.

Sin embargo, quien no pudo venir a la Argentina, fue Diego Junior, el hijo que Maradona tuvo con Cristina Sinagra en Italia, ya que el joven se encuentra con Covid-19. Apenado por tampoco haber podido estar al lado de su padre en la operación que se realizó por el hematoma subdural, Junior ya se había manifestado en las redes.

Tras el fallecimiento del ex deportista, y con una pena enorme por no haber podido estar en su sepelio, este viernes Junior optó por escribir un mensaje en su Instagram para dejar en claro cuando significó Diego en su vida.

"Cuanto fui feliz con vos, ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible. Cuánto voy a extrañar este abrazo pa de mi vida, vos ni lo podés lejanamente imaginar, cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Nápoli", sostuvo.

Además, dijo que no sabe cómo van a hacer ahora sus hijos sin su abuelo tan amoroso, pero que aún así le priomete a Diego que ellos siempre van a estar de su lado, y que siempre lo van a defender e inflarán el pecho hablando de su abuelo.

"Papá capitán de mi corazón, nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro que voy a tener. Esperame y venime a buscar vos cuando llegue mi hora porque siempre te quise al lado mío porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada. Buen viaje 10 de mi corazón. Te amo". escribió.

Por su parte, después de haber pasado un día tremendamente triste, quien también decidió hacer público su dolor fue Dalma, con una extensa publicación que compartió con sus seguidores de Instagram.

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no, porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y ¡abrazarte de nuevo! ¡Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos. Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido", sostuvo.

Del mismo modo, escribió que va a defenderlo para siempre, y que el día que su nieta, Roma, quiera volver a llamarlo por videollamada, como hacían siempre, se le va a partir el corazón a la mitad.

"Quedate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre. Igual ya te ama. Porque tenías eso, no hacía falta mucho para amarte. Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos, pero acá estoy, ¡con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito así que nos vemos pronto", cerró.