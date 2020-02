De Cristina Kirchner a Juanse y su horrible comentario sobre las mujeres jujeñas: los otros famosos que ofendieron a Jujuy

El episodio en el que Elizabeth Vernaci comparó a Jujuy con Bolivia no es el primero en el que un personaje público argentino "ofende" a la provincia norteña. Aquí, un repaso por algunos antecedentes. Más allá del pedido de disculpas de la conductora, lo cierto es que las declaraciones que hizo en su programa de radio durante una conversación en broma con su operador técnico despertaron cientos de críticas en las redes sociales, e incluso ella aseguró que fue víctima de la "lapidación pública".

Juanse contra las mujeres

Años atrás, Juanse fue acusado de abuso sexual por una joven jujeña. Para defenderse, no tuvo mejor idea que hacer declaraciones misóginas y xenófobas hacia todas las mujeres de la provincia.

"¡Fue una cama! No fue en Mónaco, fue en Jujuy. La mina más alta es como esta parrilla. Esta parrilla es más linda, y no hablo de belleza, sino del estado en el que estaban todos", expresó. "Con la mujer que tengo, no voy a ir a Jujuy a encerrarme con un mamarracho".

Los dichos le valieron una presentación frente al INADI por parte de la senadora jujeña Liliana Fellner, quien consideró que sus declaraciones "promueven el odio, agravian y denigran" y que había ofendido a todo Jujuy, "en especial a las mujeres, sobre las que realiza una intolerante y desagradable comparación".

Confusión y tropiezo

En 2017, durante un acto del Frente para la Victoria en Mar del Plata, una confusión de Cristina Fernández de Kirchner le abrió paso a una declaración desafortunada. El suceso se desató cuando presentó sobre el escenario a una profesional invitada.

"Gabriela es peruana, médica", la presentó Cristina. Cuando la mujer subió, corrigió a la actual vicepresidenta indicándole que era jujeña. "De cualquier manera, en esta Patria grande, por ahí tenemos más diferencia entre un porteño y un jujeño que entre un jujeño y un peruano", expresó Cristina.

En el fútbol

En el 2008, luego de 20 años al frente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Raúl Ulloa renunció como presidente de la institución luego de un fuerte cruce con el árbitro Saúl Laverni, a quien acusó de realizar declaraciones discriminatorias después de un partido que el equipo jujeño empató 1-1 como local ante Argentinos Juniors.

"No quiero saber más de estar en una cancha y saber que dirige Laverni. Esta persona nos trató de 'bolivianos' en un partido contra Independiente. Viene a Jujuy y reserva hotel en Salta, dice que en Jujuy se siente incómodo y que se quiere ir lo más rápido posible".