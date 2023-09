De explicar finanzas en redes a relatar historias de vida y muerte en Spotify: quién es "Mamá contadora"

Suena impensable el hecho de que hoy en día existan podcast o streamings que hablen de historias de vida de las cuales podamos aprender y tener en consideración como ejemplo de vida. En este caso, “la teoría del Balance” se pude escuchar en Spotify y relata historias dolorosas de enfermedades, muerte, duelo y superación que dejan un sabor de satisfacción al entender que no importa cómo arrancamos, sino cómo terminamos.

El mensaje es simple: no importa que pase en la vida, todo tiene solución y esa solución también es ayudar a los demás. Mamá Contadora es el blog de Luciana Osácar, el cual emprendió antes de la pandemia buscando conectar y mezclar sus pasiones: comunicar, su profesión y su rol de madre. Se trata de una de las primeras “mommy bloggers” y una de las pocas, por no decir la única, que habla sobre contaduría.

Luciana creó un perfil que hoy supera los 20 mil seguidores, informándole de manera diaria a sus seguidores sobre novedades y recomendaciones en sus finanzas. “Yo empiezo y hago toda una mezcla de catarsis de esta profesión que están estresante, tan dinámica del país y de la página de AFIP, no estamos solos, que la página no anda, que tenemos que levantar a las 3 de la mañana, que la demanda de los clientes sumado a la maternidad”, le cuenta a BigBang..

En Julio de 2023, Mamá Contadora desplazó un poco los números y las cuestiones impositivas para equilibrarlas con el corazón. De ahí surge el podcast “Teoría del Balance”, donde se pueden escuchar historias de vida, de esas que te erizan la piel y te hacen recordar el motivo por el cual vale la pena seguir adelante.

En diálogo con este portal, Luciana contó cómo fue crear este proyecto que tanta satisfacción le da: “Con el fallecimiento de mi papá, fallece el 11 de marzo y era una asignatura pendiente con mi viejo, él tenía un síndrome que se llama Guillain-Barré, no es una enfermedad crónica, pero el de él fue crónico y siempre hablamos con él de sentarnos a hacer un blog, describir su experiencia de vida para que otro lo pueda leer”.

Luciana demuestra gran versatilidad a la hora de hablar tanto de la contabilidad como de la vida y advirtió que le encantaría hablar de la salud mental: “Tengo muchas ganas de hablar también con alguien de salud mental, porque viste, esto muy importante. Yo misma hice terapia, voy al psiquiatra, por supuesto que tomo medicación, empezar a hablarlo, compartirlo y es tan tabú”, sostuvo.

La nota completa con Mamá Contadora

¿Por qué Mamá contadora y dónde nació?

- Mamá contadora, literalmente es porque yo soy contadora pública nacional y porque soy mamá de tres hijos: Tomás, que va a cumplir 25 y Lola, que tiene 16, con la particularidad de que siempre digo que fui mamá muy joven como para que la gente no piense que soy grande entonces me atajo con esa; tuve hijos cada 9 años, con esa particularidad entonces nació “Mamá contadora”.

La idea se fue creando así: yo escribía para una editorial llamada “Reparo editorial técnica impositiva”, no hice muchos artículos, escribí un par, pero en ese momento Gustavo -que era el editor- me dice: "No, esté artículo está genial para una revista". Entonces evidentemente lo que yo escribo tiene que tener otro sentido porque es más el vocabulario.

Me acuerdo un día puntualmente hablando de las vacaciones que yo decía: “bueno, pero las vacaciones son vacaciones, no tienen por qué pagártelas”. Lo dije así como un comentario y me dice: "está genial", pero me lo tachaba y ahí empecé a pensar; Evidentemente la comunicación siempre me gustó, yo quería en realidad estudiar algo relacionado con la comunicación. Ahora hay otras alternativas, pero en su momento era contador o abogado, o al menos para acá en la zona.

Cuando era más joven no tuve la alternativa de irme a capital, no tuve esa posibilidad. Entonces quise estudiar contadora en Neuquén, pese a que yo sabía que me gustaba otra cosa. Me fue bien, soy buena con los números y continué, me recibí de contadora y ahí fue cuando dije: bueno ¿dónde cómo empiezo a expresar esto? ya daba clases de contabilidad. Ahí se generó mamá contadora, empezando con una mezcla de, primero, de catarsis de esta profesión, que es tan estresante.

La dinámica del país, la página de AFIP, con esto de que bueno no estamos solos, la página no anda, que nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana, que la demanda de los clientes sumado a la maternidad...un día me acordaba que mostraba una foto del auto y estaba la nena saliendo a la escuela y yo con la computadora intentando sacar una declaración jurada porque tenemos horas, tenemos fecha.

Todo empezó como una forma catarsis que después se potenció en pandemia, porque en pandemia no nos olvidemos que justamente el emprendedor o el comerciante no pudo continuar trabajando. El estado ofreció un montón, en ese momento, de herramientas, de subsidios que tenías que tener ciertas condiciones , la verdad que ahí yo he generado una red acá en la zona de ayudar a emprendedores.

Entonces recordemos que estaba el crédito tasa cero que está para ayudar a pagar a los empleados, bueno todas estas cuestiones que se empezó a generar con una red y como que se potenció, era todo bastante rápido, sale esto, sale lo otro, turno para acá, turno para allá, entonces Mamá contadora empezó a brindar un poco de información, que es cuando se potenció.

De hecho empecé a ir a una radio y hablábamos y empezaron a hacerse notorios un montón de cosas: el DNI, me acuerdo que una vez me preguntaron no sé cuál es el número de la fecha de vencimiento del DNI y dónde está, cosas que uno no prestaba atención y ahí se generó Mamá contadora.

¿Cuál es el público que más te sigue, hombres o mujeres?

- Es un mix, porque me di cuenta, por supuesto que según el contenido que subo ese día, porque subo algo que tenga que ver con algún aumento o alguna novedad frente a la escala, me hacen un montón de preguntas, tanto empleadores como empleadas particulares. O si subo algo que tenga que ver con un poco más “rudo” en la página de la AFIP o si algo no funciona, noto que hay un público un poco más masculino o más colegas que opinan. Hay muchos colegas y hay muchos estudiantes de carrera contador, entonces me preguntan: ¿me quedan tres materias y trabajo con tal materia que hago?, no le voy a decir "cámbiate, es el momento, cambiate de carrera ya".

¿Cómo nace tu podcast “Teoría del balance”?

- Se genera primero porque la realidad es que a mí la comunicación me gusta. Entonces poco a poco es como que se fue uniendo esto de poder comunicar, de poder ayudar al otro, con el fallecimiento de mi papá. Mi papá fallece el 11 de marzo y era una asignatura pendiente con mi viejo, él tenía un síndrome que se llama Guillain-Barré, no es una enfermedad crónica, pero el de él fue crónico.

Siempre hablamos con él de sentarnos a hacer un blog, describir su experiencia de vida para que otro lo pueda leer, porque la verdad que nosotros buscamos información y había mucho en inglés y muy poco en castellano. Pero estas cuestiones de la vida, que justo la dinámica, justamente la profesión… Mi Papá muere y nunca pudimos llegar a hacer este blog, entonces cuando él murió quede con ganas de esto.

Empecé a buscar, a conocer y poner el oído en historias que tienen que ver con historias de vida, con historias de duelos, de superación de acá de la zona en principio porque, aparte, me gusta estar con la persona, de hablar y ahí se fue generando Teoría de del balance, con historias que son sumamente motivadoras, pero también emotivas.

El primer episodio es con Nuris, que fue una profesora de danza toda la vida, a la cual se le muere un hijo de VIH en el año 90, cuando había mucho desconocimiento, y relata cómo pudo transformar su dolor en ayuda para otras familias porque ya después genera un grupo para familias con personas que tenían el virus.

El segundo episodio es con Alejandro, a quien le es trasplantado el corazón y estuvo mucho tiempo en la lista de espera. De hecho, el episodio se llama “Lista de espera”, pero él aparte tuvo que viajar; el aeropuerto de acá no operaba porque se habían robado las luces y tuvo que ir a Buenos Aires; O sea, de un día para el otro se tuvo que ir con su familia a esperar ese corazón para poder seguir viviendo y estuvo ocho meses en Buenos Aires esperando el corazón hasta que finalmente llegó, entonces él cuenta cómo fue todo, estar internado lejos de sus hijos. La persona que por ahí escucha dice: “Bueno, mirá a él también le pasó y pudo”.

El tercer episodio es con Bauti, un chico de 16 años, un adolescente que nació sin sus antebrazos. Entonces es con el papá y con él es como un lado A y como un lado B de la misma historia. El papá cuenta que, por ejemplo, pensaba en el momento de cómo va a ser pis y sin embargo, el chico no te puedo explicar cómo se maneja y hoy corre carreras y es un capo, es un cable a tierra su vida. Uno de los últimos episodios es con Vicky, una chica de baja estatura que compitió en fisicoculturismo, ella cuenta toda la parte también laboral porque ella dice: “Yo tengo que ir a trabajar a un lugar donde me tienen que abrir la puerta”.

¿Cuál fue el caso que más se te dificultó?

- Con el primero, entré llorando y me fui llorando literal, no te miento, hay fotos, videos, donde hay la gente que por ahí me conoce y te notan la voz, porque claro, era como, “llegué a esto, lo pude hacer, lo pude grabar”, así que fue bastante emotivo, para mí. Pero fueron todos, porque fui conociendo a todos hoy por hoy, a la mañana, no sé, este chico Bauti me mandó un video el otro día, “mirá cómo me pongo desodorante”.

Uno termina teniendo una historia con cada uno, pero yo creo que, por ejemplo, el de Alejandro, que me da la sensación que la gente sabe que puede llegar a estar en ese momento, digamos, le puede llegar a pasar en cualquier momento de su vida la situación de Alejandro, que por ahí tengas un hijo, donde tenga, o nazca sin los antebrazos, como que la gente se sintió identificada, bueno, me puede pasar que en cualquier momento pueda estar en este lugar de que me pueden trasplantar el corazón o cualquier otro órgano, ¿no?, sea un riñón, estar en diálisis, bueno, como que la gente me da la sensación que en eso sentís como que es más respetuosa.

¿Qué opinas de Luzu TV, Olga y demás streaming que tocan temas banales?

- Bueno, no, en realidad yo consumo todo eso también. No, no tengo esa visión. Yo creo que cada uno, desde su esfuerzo, desde su lugar, hace lo que mejor que le parece, lo que mejor le sale, y está para que cualquiera lo pueda consumir. Mis recursos hoy son estos, los disfruto, los agradezco, y me sirven, no me quejo, en algún momento tendré más o menos recursos, y estará perfecto.

No, nunca me cuestioné, he escuchado, y por supuesto que era previo a mi podcast, escuchaba, y ahora más aún.Por supuesto que empiezo a tener una visión un poco más crítica, ¿no? Siempre frente a mi producto. Quizás, bueno, esto no lo haría, o no repetiría tanto el inicio, y cambiaría con cada episodio. Pero no sé, cada uno creo que tiene su producto, que es lo que ofrece, cada uno consume lo que quiere consumir.

¿Te gustaría que el lugar donde estás, el gobierno, te ayude a que esto realmente se expanda mucho más?

- Me gustaría que llegue a todo el público, sea a través de quien sea. De hecho, yo escribo para una revista, siempre escribo cuestiones impositivas, ¿no? Y entonces le mando: “Chicos, quiero que escuchen esto porque es otra cosa de lo que también me estoy ocupando, y bueno están fascinadas”. También me cuesta venderme.

Se me abrieron un montón de puertas... en Neuquén estuve dando una charla el otro día, yo estoy en Río Negro. En Neuquén me habían invitado a dar una charla en una comunidad de mujeres emprendedoras. Entonces hablé un poco de finanzas para emprendedoras o emprendimientos. Pero también en el emprendimiento mío de mi marca propia.

El último quiero que sea con mi marido, que todavía no lo logro convencer. Así que él tiene, bueno, una funeraria acá en Roca. Entonces mi intención es hablar un poco de la muerte desde otro lado. Desde nosotros lo vemos desde otro lado también. Así que bueno, vamos a ver si lo convencemos. Tengo muchas ganas de hablar también con alguien de salud mental, porque viste, esto es muy importante.

Yo misma hice terapia, voy al psiquiatra, por supuesto que tomo medicación, empezar a hablarlo, compartirlo y es tan tabú que todo el mundo te pregunta: "¿Para qué tomas medicación? Salí a correr". Empecé a cortar también con todas estas cuestiones. También se habla de sexo, de todo, ¿no? Pero bueno, dejamos para que lo vayan escuchando.