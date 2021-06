De la autodesmentida de Covax al informe de Cafiero al Senado: las 7 noticias del día

Claudia Fontán hizo estallar de furia a los jurados de MasterChef

Claudia Fontán vivió una noche de terror, porque este martes sufrió un accidente en MasterChef Celebrity. Si la sentada del Loco Montenegro en la barra de cocina ofendió a los jurados, lo que hizo La Gunda directamente los puso de pelos. Es que la actriz levantó del piso parte de la preparación del plato y la volvió a usar.

La consigna era noche dulce a modo de homenaje a Diana Spencer dado que había que preparar el postre favorito de la recordada Lady Di: Banoffe Pie, una tarta con masa de galletitas, cubierta con una mezcla de crema de banana y un toffee a base de gelatina.

“Le falta frío pero me lo traigo, tengo que batir la crema”, explicó la Gunda al ver el estado de solidificación de sus cremas y volvió a su mesada con las dos fuentes. Una con la base de galletitas y la otra con el toffee. Allí ocurriría la fatalidad que estropearía la noche de Fontán. Apoyó las dos fuentes en su mesada, caótica por cierto, con tan mala suerte que la que tenía el toffee se cayó boca abajo al piso al apoyarla sobre una cuchara.

La primera e instintiva reacción de la Gunda fue abalanzarse sobre el piso e intentar juntar la preparación con la que debía rellenar el postre. Fue allí cuando, tanto el conductor de MasterChef Celebrity como su compañero Gastón Dalmau le pegaron el grito para que no lo haga, sabiendo que podría ser motivo de descalificación. Allí fue cuando pasó por su mesada Damián Betular.

“¿Esto está juntado del piso?”, preguntó apuntando a la fuente con el toffee. “No, te lo juro por Dios que no”, negó Claudia Fontán, pero el jurado no le creyó. “¿Y estas manos que son?”, consultó inquisitivo señalando los rastros de las manos que quedaron en el piso. “Gunda, yo me llego a enterar que me como algo del piso...Avisada estás”, le advirtió entonces Betular a Fontán

Como no podía ser de otra forma, el jurado la destrozo completamente. El más severo fue, como siempre, Germán Martitegui. “En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe de cocina tengo que tener confianza ciega en la gente que está abajo mío de que si le pasa algo como lo que te pasó a vos, no lo van a poner en el plato”, dijo.

“Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso, ya no podemos funcionar como un grupo. Entonces, ojalá que no sea cierto, pero no solo hay que ser sino parecer. Si se te cae algo al piso, no lo levantes y seguí trabajando como tenés que trabajar”, cerró el jurado. “Estoy avergonzada. No sé qué quise... qué quería hacer”, reconoció la actriz.