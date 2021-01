De la eliminación de River al futuro de la vacunación en el país: las 7 noticias del día

Vicky Xipolitakis quedó fuera de la final de MasterChef: su emoción en la despedida

A pesar de haberse desenvuelto muy bien durante todo el certamen, este martes Victoria Xipolitakis quedó fuera de la final de MasterChef luego de que se le quemara el pato que debía cocinar.

Ante una devolución no muy buena de su plato por parte de los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, quien tomó la palabra fue Santiago del Moro para decirle a la rubia que ella había enfrentado un montón de prejuicios y que los había superado de una manera muy buena.

“Esto es así, es muy difícil pero hay que encarar la situación”, dijo Martitegui luego de haber probado los platos de todos. Finalmente, después de salvar a Claudia Villafañe y a Sofía Pachano, llamaron al frente al Polaco, Analía Franchín y a Xipolitakis para dar a conocer al eliminado. “Quien debe abandonar las cocinas de Masterchef Celebrity es Vicky”, anunció el chef.

Entre lágrimas, Donato de Santis le dedicó unas hermosas palabras a la mediática, al igual que lo hicieron a su turno Martitegui y Betular.

"Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Hagan de cuenta que me estoy riendo. Son lágrimas de felicidad. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía", cerró muy emocionada Xipolitakis.