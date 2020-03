Todas las noticias sobre el Coronavirus, en una sola nota: cifras actualizadas y nuevas medidas

Alberto Fernández aceptó que evalúan dictar la cuarentena obligatoria para todos

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el Gobierno no descarta "parar la Argentina durante diez días" y que todos se queden en sus casas para "evitar la propagación" de la enfermedad.



"Paremos la Argentina durante diez días y quedémonos en casa, evitemos la circulación. Hasta acá todos los casos que tenemos son importados, sólo dos casos son de contacto estrecho con alguien, pero que también vino del exterior. Si eso es así, entonces paremos durante diez días, algo que no cause mucho daño económico, porque cuanto antes frenemos esto, menos riesgoso será el invierno", dijo el mandatario en declaraciones a radio Mitre.