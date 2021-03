De la reunión de Alberto con Massa, al viaje del Papa en pandemia: las 7 noticias del día

Rocio Oliva empezó a repartir cartas documento

Rocio Oliva se cansó de las declaraciones de parte del clan Maradona sobre lo que fue su actitud durante la relación que mantuvo con el fallecido Diego Armando Maradona y todo lo que sucedió luego de su muerte por la pelea por la herencia. La panelista de Polémica en el Bar y C5N decidió avanzar contra alguien del entorno del ex capitán de la selección argentina y le envió una carta documento.

Se trata de Vanesa Carnevale, tal su verdadero apellido, ex pareja del Chino Maradona. Hace unos días, Vanesa invitada al programa de Ángel de Brito se despachó con todo contra Oliva y entre tantas cosas que dijo, lo más fuerte fue que "Rocío le pegaba a Diego. Hasta lo empujó por las escaleras”.

Y luego agregó: “La cabeza eran Matías Morla y Rocío, le hacían lo que querían, él no era dueño de nada, le bloqueaban los teléfonos”, por supuesto hablando de Diego Maradona. Todo esto generó que Rocio, tal y como reveló el sitio Primicias Ya, le envíe una carta documento a Vanesa en donde la acusa de cometer el delito de calumnias e injurias.

Todo esto sucede a pocas horas de que la madre de Oliva le tire nafta al fuego y amenazó públicamente a una de las hijas del ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Dalma.

Anteayer mientras Claudia Villafañe salía en vivo en América, tras difundirse los audios entre Matías Morla y el entorno de Diego, Dalma Maradona no dudó en salir a bancarla a través de las redes sociales: “¡No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE pero leo que #tatadejandolosmudos es TT! ¡El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela)”, siendo irónica con la mamá de Oliva.

Al ver esto Mónica le envió una carta a Rodrigo Lussich en Intrusos dirigida a la hija del astro del fútbol, con palabras muy duras: "Por favor decíle a Dalma públicamente que no se meta conmigo que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre chiquititas. Que conmigo no se metan, yo no soy una chorra ni vividora"., comenzó diciendo Mónica.

Ya le voy a escribir a esa cucaracha. Rocío tiene la madre que le tocó pero que no me tilden de chorra. Ayer Claudia les mintió a todos", haciendo referencia a su nota en Polémica en el Bar, donde trabaja Rocío.