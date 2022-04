De la torta frita más grande a Messi y la Rapunzel nacional: los récords argentinos más bizarros

Hay logros únicos en la historia que quedan para siempre en la memoria colectiva. ¿Alguien podrá superar la mayor reunión de personas disfrazadas de pitufos? ¿o el paseo de 453,6 kilómetros a bordo de un monociclo en Wales? ¿o incluso el día que Wim Hoff, nacido en Países Bajos, pasó 42 minutos y 22 segundos enterrado desnudo bajo la nieve? Será muy difícil.

Por supuesto, hay récords de todo tipo. Naturales y también logrados por mujeres, hombre u mascotas. Algunos muy serios y otros sumamente extraños. Como por ejemplo, el hombre y la mujer con las uñas más largas del mundo, la carrera de 100 metros más rápidas del mundo y hasta el hombre que fue arrastrado por un caballo y envuelto en llamas.

Pero Argentina también cuenta con sus propios récords mundiales. De hecho, el último fin de semana se batió uno nuevo. Todo ocurrió en Mercedes y, como no podía ser de otra manera, durante la 22° Fiesta de la Torta Frita. En la tarde del domingo, lograron hacer la torta frita más grande del mundo.

Para cocinarla se necesitaron 120 kilos de harina y 1600 kilos de grasa. Más de 20 personas colaboraron en su preparación. Después de cocinarla, los presentes pudieron probar cómo había quedado la torta frita. Impresionante. Pero hay más. BigBang te lleva al recorrido de los récords más bizarros.



El 10 argentino

Desde que debutó en el Barcelona y en la Selección Argentina, Lionel Messi se convirtió en un máquina de batir récords. Además de ser el máximo goleador de la historia del Barça y de la Liga española, también es el único futbolista en meter la mayor cantidad de goles en un año y de ser el dueño de seis balones de oro, logró infinidad de récords más. Pero el más llamativo es uno por fuera del fútbol. Es el hombre que más veces apareció en un videojuego. Un crack total.



Plato nacional

En julio de 2019, Tucumán se vistió de gala para obtener un logró único: la humita más grande del mundo. En una olla de casi tres metros de diámetro, 40 cocineros trabajaron durante 15 horas: En total, la humita fue de 441 kilos. "La motivación para hacer la súper humita fue realizar una acción que se diferenciara y excediera los estándares habituales. También nos propusimos hacer una acción solidaria”, relató uno de los chefs.

La extraña de pelo largo

Abril Lorenzatti vive en Córdoba y la única vez que tuvo el pelo largo fue en 2007, cuando vio la película Matilda y se lo quiso cortar al estilo por los hombros como la protagonista. Pero, un día, la oriunda de Villa Carlos Paz decidió dejarse el cabello bien largo.

"Después de cuatro años lo volví a tener ya bastante largo y la gente empezó a llamarme 'Rapunzel' o 'La chica de pelo largo'", contó en una entrevista. Y completo: “Desde aquel corte, no lo toqué más. Ahora tengo el pelo casi por el piso". En 2017 se convirtió en la adolescente con el cabello más largo.



La mejor pizza es de Argentina

En 2018, la 9 de julio fue testigo de la preparación de 11.089 pizzas en apenas 12 horas. De esa forma, Buenos Aires destronó a Roma, donde un año antes se habían cocinado 10.065. El récord fue batido por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce). Ese día también batieron otro récord y sirvieron 11.472 empanadas, el mayor número del mundo.

Para hacer tal cantidad de pizzas usaron 3.000 kilos de harina, 2.000 litros de agua, 1.100 litros de salsa de tomate, 2.700 kilos de muzzarella, 1.080 kilos de jamón, 220 litros de aceite de oliva y 100 kilos de sal. Todos los alimentos fueron vendidos con fines benéficos o donados a comedores. ¡Marche una de muzza!



Te llevo en la piel

Víctor y Gabriela Peralta se casaron hace más de 20 años y tienen una pasión en común: los tatuajes y los piercing. Así que se transformaron en la pareja con mayor cantidad de modificaciones corporales desde 2014. Él se tatuó el 95% de su cuerpo y tiene implantes subdérmicos, expansores y piercings. Ella tiene el 80% con tinta.

"Mi cuerpo es un templo y yo lo decoro como a mí me gusta, de manera colorida y divertida. Y esto va a seguir, no termina aquí, esto termina cuando tenga los pies para adelante", contó ella durante una entrevista, cuyo tattoo más raro es sus ojos.

De Liverpool a Buenos Aires

EN 2001 y en 2011, Rodolfo Vázquez logró el Guinness por su colección privada de The Beatles. Tiene más de 10.500 objetos, en tre libros, discos, ropa e incunables de la banda. Además creó el Museo Beatle de proyección internacional y también de la Sala The Cavern. "Los Guinness fueron un espaldarazo, un aval que me impulsaron a ir por más. Fue la consecuencia de una pasión, de buscar lo que sea, todo y cualquier cosa estaba bien”, relató el coleccionista.

Y siguió: "Hoy no tengo competencia. Mi primera pieza adquirida fue un autógrafo de John Lennon de 1980, en una remera con la foto de John y la inscripción New York City. Pagué 3.000 dólares, lo compré en Orlando, y allí me convertí en coleccionista".



Fuego y pasión

El 24 de junio de 2000, la música popular sufrió uno de sus golpes más devastadores: Rodrigo Bueno, el Potro, había muerto en un accidente de tránsito. Cuando se enteró, Damián Cotarelo, uno de los tantos fanáticos del cuartetero, no lo podía creer: "Estuve un mes tirado en la cama, no me podía mover, no quería salir".

Y explicó: “Tenía entradas para ir a Lanús, en el microestadio, para ese fin de semana que murió... Me quedé con esa entrada y es una de las cosas más valiosas de mi colección, la entrada del show que no pudo darse". Desde entonces, coleccionó todo lo que se le cruzaba en el camino sobre Rodrigo.

Desde el primer vinilo grabado a los cinco años por el cuartetero hasta un trozo de pasto de su última casa en Córdoba Capital, pasando por otros 1.558 objetos del cantante, como cassettes, revistas, libros, fotos, muñecos, mates, ropa y mucho más.



Arte de altura

Decir que Miguel Doura es el dueño de la galería de arte Nautilus sería decir una verdad, aunque muy incompleta. Es que este espacio artístico tiene la particularidad de estar ubicado a 4300 metros de altura, en el Aconcagua.

Por ello, recibió el Guinness e 2010. Su historia comenzó cuando Doura quiso llegar a la cima. No pudo en dos oportunidades y en el tercer intento, hizo cumbre. Después de la experiencia, soñó con llevar sus pinturas a ese lugar, y lo logró. Entre diciembre y marzo, la galería está abierta a todos los montañistas.