De Lali Espósito a Tini Stoessel: cómo evitar la sobrecarga y cuidar la salud mental de cada uno

Durante las últimas semanas fueron varios los artistas que salieron a hablar públicamente sobre la salud mental y la sobrecarga que les genera sus respectivos trabajos. Sin ir más lejos, Lali Esposíto hace pocos días brindó una entrevista donde manifestó que tuvo que pedirle a su equipo frenar porque "se le iba a paralizar la cara". "Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien”, remarcó.

De esta manera, la ex Casi Ángeles se sumó a Tini Stoessel y a Karina La Princesita, las cuales durante los últimos días sacaron a relucir sus costados más vulnerables y cómo les afecta el estrés a nivel laboral. Ahora bien, a nosotros los simples mortales ¿nos pasa eso? ¿nos impacta el estrés laboral? La respuesta está clara y es un rotundo "sí", y la psicóloga Laura Ferré (MM 22966) nos explica qué nos sucede y cómo suelen percibir el trabajo los centennials y los millennials.

“Todos sabemos que la salud mental es un estado de bienestar en todas las áreas, es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es como la letra chiquita del día a día, que va desde el descanso que tenés que tener hasta las personas con las que te juntas”, señala la profesional sobre el tema.

Para Ferré, al estar en medio de una crisis económica, todos los mortales que habitamos en este país (o al menos la gran mayoría) necesitan más de un trabajo para poder llevar el pan a sus casas. “Todos sabemos en menor o mayor medida que nos puede generar la sobrecarga laboral, sin embargo uno siente que no puede decir que no, porque muchas veces implica un beneficio económico”, resaltó en diálogo con BigBang.

La psicóloga manifestó que la sobrecarga laboral trae "un incremento en la ansiedad que deriva en taquicardia, sudoración, boca pastosa, síntomas respiratorios altos, dolores inexplicables de cervical o contracturas". “Son señales que nos manda el cuerpo, lo importante es registrarlas y hay que estar atentos a eso”, advirtió y sumó que "todos tenemos un límite", más allá de ser una figura pública o no. "Nos sobrepasa tanto el nivel de ansiedad que nos deja paralizados. Lali decía que pudo decir ‘no puedo’, pero la realidad es que todos no tenemos la oportunidad de decir eso”, aclaró.

Millennials vs centennials ¿Cómo perciben el trabajo?

Agustina tiene 25 años y trabaja en el área de redes sociales. Si bien su empleo le permite una modalidad híbrida, para ella eso no es lo central en un empleo. Al ser consultada por este sitio sobre qué es lo que prioriza más en un trabajo, manifestó: “Yo priorizo mi salud mental. Siempre renuncié a trabajos donde veía y notaba que el trato era pésimo. Prefiero volver, feliz que angustiada y llevar los problemas del trabajo a mi casa”, le reconoció a este portal.

Por su parte Malena, de 24 años, también coincide: “Que el lugar sea ameno y me paguen bien”. Alejandro tiene 34, trabaja en atención al público, para él la concepción de los centennials “es tonta, no resisten a nada”. “No los entiendo, yo cuando voy a trabajar me enfoco en lo mío y listo. Si la pasas mal, la pasas solo ocho horas de tu vida. No es la muerte de nadie. Yo hasta casi me voy a las manos con mi jefe y después no pasó nada, seguimos con lo mismo”, comenta.

¿Por qué las concepciones del empleo son tan distintas? Laura Ferré explicó que “la generación de los que tienen entre 30 para arriba viene atravesada por mandatos muy fuertes y bajo la premisa de ‘vas a trabajar con el sudor de tu frente’, que son frases que están en un imaginario social que muchos lo adoptamos”.

“Si bien muchas veces escucho ‘uf esta generación no quiere trabajar, no tiene fortaleza para los desafíos’, yo celebro este cambio. Una cosa es adaptarse a los cambios, desarrollar resiliencia y otra cosa es la sobreadaptación de situaciones que nos hacen mal y que es lo que hicimos los de las generaciones anteriores ”, explica. “Una cosa es adaptarse, que es saludable, y otra es la sobreadaptación que tiene que ver con hacer de más. ‘La situación es malísima así que voy con una sonrisa’, esto es casi ni registrar lo que te está pasando”, sumó.

¿Qué podemos hacer?

Hay muchos aditivos que a las personas nos dificultan afrontar el día a día; la crisis económica agrava aún más el cuadro y muchos recurren a tener más de un trabajo. Frente a este panorama, la profesional nos propone pequeñas medidas de autocuidado que podemos tomar y la principal tiene que ver con emplear una “ecología emocional” que tiene que ver con “tener un manejo de las emociones más sustentable, que nos dure”.

“Si uno estuviera dentro de un círculo, este círculo que nos rodea tiene miles de factores ligados a la salud mental que vos si podés gestionar, y después hay un montón de factores que se escapan de su círculo de influencia, por ejemplo: si te van a subir el sueldo, si te va a alcanzar la plata. La idea es tratar que la persona se enfoque en el área de influencia, es decir, en lo que sí podemos hacer para mejorar la relación con el trabajo”, explica.

En este sentido, la premisa es poder hacernos pequeños baches entre las horas de trabajo, que van desde salir al aire libre, pararse, ir a buscar un vaso de agua, elongar y luego volver a retomar. “Esto ayuda a que sobrelleves la sobrecarga de otra manera y siempre es auto preguntarnos cómo nos sentimos y accionar en pos de eso”, concluye.